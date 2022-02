L'amour est dans le pré : Une candidate comparée à Brigitte Macron, les internautes amusés

Peut-être la production pourrait présenter Vincent de L'amour est dans le pré 2017 à Agnès. Lors de sa participation, il a vite été comparé à Emmanuel Macron. Un signe du destin ? D'autant plus qu'aux dernières nouvelles, l'agriculteur est célibataire. Sa rupture avec Marie-Laure (ancienne prétendante du pêcheur Raphaël qui a participé à la même saison) a été annoncée en 2019.

Agnès a en tout cas tout pour plaire. La femme de 56 ans est très solaire et positive. A l'âge de 21 ans, elle a rencontré son ex-mari avec lequel elle est restée 30 ans. Ce dernier n'est pas vraiment parti de sa vie car ils travaillent ensemble. Ils ont eu trois grandes filles (dont des jumelles). Après cette séparation, Agnès a connu une histoire d'amour qui a duré presque deux ans. Aujourd'hui, la passionnée de moto et de batterie espère rencontrer un homme qui lui apporte tendresse, amour et qui saura partager ses passions. Cette grande romantique a une préférence pour une personne dynamique, bien dans ses baskets et joviale. Si elle a un look atypique, c'est encore mieux.