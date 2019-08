L'amour est dans le pré : Rupture pour Vincent et Marie-Laure, l'ex de Raphaël

Lundi 19 août 2019, M6 diffusait une émission spéciale L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ? L'occasion pour Karine Le Marchand de prendre des nouvelles d'anciens agriculteurs du programme de dating. Vincent, participant à la saison 2017, a alors révélé avoir rompu avec Marie-Laure.

Rappelons qu'après le tournage de L'amour est dans le pré, Vincent avait créé la surprise en révélant avoir trouvé l'amour... dans les bras de Marie-Laure, ex-prétendante du pêcheur Raphaël de la même saison ! Finalement, l'histoire d'amour n'a pas duré comme il le révèle à Karine Le Marchand. "Marie-Laure n'était plus avec Raphaël. On a discuté un peu, on s'est vu. Une histoire assez longue... Après, nos chemins se sont séparés. On ne voulait pas aller tout à fait au même endroit dans nos vies", a lancé Vincent.

Depuis, l'éleveur de brebis allaitantes en Occitanie, accessoirement sosie d'Emmanuel Macron, est un coeur à prendre. "Aujourd'hui, je suis bien tranquille", a-t-il poursuivi. Et de tenter, sous le rire général, une amusante approche vers Karine Le Marchand : "En plus, j'ai appris que tu étais encore célibataire !"

C'est en présence d'anciens camarades agriculteurs de L'amour est dans le pré que Vincent a raconté sa rupture avec Marie-Laure. Parmi eux, Raphaël, un autre ex-compagnon de la jeune femme. Durant le récit de l'éleveur, le pêcheur a tenu à préciser qu'il avait bien pris le fait que la belle vive une histoire d'amour avec Vincent : "J'avais envoyé un message de félicitations à Marie-Laure pour lui dire que j'étais heureux pour elle."

En février dernier déjà, Raphaël s'exprimait auprès de nos confrères de Voici sur le couple formé par Marie-Laure et Vincent. "Je l'ai appris au mois de juillet, quelques semaines après le bilan. Je n'ai pas été surpris du tout. Le deuxième jour du bilan, ils avaient passé beaucoup de temps ensemble et ça m'a semblé être une très bonne chose d'ailleurs (...). Je pense qu'elle et Vincent vont très bien ensemble. Ce mec est authentique et très sympa, je leur souhaite d'être heureux", avait-il déclaré.

De son côté, le pêcheur est en couple. Le 19 août, à l'antenne de M6, Raphaël a révélé avoir tout récemment retrouvé l'amour sans toutefois en dire plus.