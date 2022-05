"Celle-là, tu ne la touches pas sinon..." : Cyril Hanouna vigilant avec sa fille Bianca, draguée sous ses yeux

C'est un Cyril Hanouna plus en forme que jamais que les téléspectateurs et la bande de chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont retrouvé ce lundi 16 mai. L'animateur de 47 ans a pourtant passé son week-end à célébrer l'anniversaire de son fils de 10 ans désormais. Pour cette première décennie de passée, Cyril Hanouna a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire tous les désirs de son fils. Il a donc organisé un tournoi de padel, sport de raquette devenu passion de la star de C8, pour son garçon et ses petits camarades. Un événement auquel était aussi présente sa fille de 11 ans, Bianca.

Si Lino était le roi du week-end et de la journée padel, Cyril Hanouna s'est rendu compte qu'il n'était pas le seul à intéresser ses petits camarades. Un certain Paul, l'un des participants et invités, était presque plus intéressé par Bianca que par une première place dans le tournoi. Quand Cyril Hanouna l'a constaté, l'agacement a légèrement pris le dessus. Avec l'humour qu'on lui connaît, le présentateur de Face à Baba a mis en garde le garçon : "Celle-là, tu ne la touches pas sinon je prends la raquette, je te la casse sur la tête. Ça va être aussi simple que ça, j'annule le tournoi, j'annule la coupe, j'annule tout !"

Détail plutôt drôle de l'histoire, c'est que Bianca elle-même a commencé à titiller son père sur ce potentiel amoureux : "Paul il m'aime", chuchotait-elle dans l'oreille de son célèbre papa, mettant encore un peu plus les nerfs du papa très protecteur à rude épreuve. La mère de Paul a elle aussi remué le couteau dans la plaie : "Je crois que Paul était amoureux de Bianca lorsqu'ils étaient dans la même école", lui a-t-elle lancé. Ce à quoi Cyril Hanouna aurait rétorqué : "Je sais, je suis au courant, c'est pour ça que Bianca a changé d'école." Une réponse acerbe mais donnée sur le ton de la blague que l'animateur s'est fait un malin plaisir de raconter sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Cyril Hanouna parle régulièrement de ses enfants Bianca et Lino. Ces derniers sont le fruit de sa relation avec Emilie, la femme avec qui il a passé 16 ans de sa vie et il n'en est pas peu fier. Au micro d'AirZen Radio en avril dernier, il évoquait son rôle de papa avec beaucoup de tendresse : "Moi, je suis un peu leur pote. On ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone et c'est vrai que je suis plus un pote qu'un père, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Ils me disent plus de choses, j'ai l'impression qu'ils arrivent bien à se confier." C'est certain, Bianca n'a visiblement rien à lui cacher !