Cyril Hanouna : Un garçon s'en prend à sa fille Bianca (11 ans), l'animateur obligé d'intervenir

Touche pas à mon poste, c'est un peu le bébé de Cyril Hanouna. L'animateur est aux commandes du talk-show depuis douze ans et a priori, l'aventure ne va pas se terminer de si tôt. Mais l'émission n'est pas la seule chose à laquelle il tient dans sa vie, loin de là.

A côté de ses enfants, Bianca, 11 ans et Lino, 9 ans, TPMP ne vaut pas grand chose. Rares sont les fois où Cyril Hanouna évoque son quotidien avec ses deux têtes blondes devant tout le monde sur C8. Mais ce vendredi 18 mars, en écoutant la musique préférée de sa fille, il n'a pu s'empêcher de dévoiler une anecdote la concernant. En possession d'un téléphone portable comme la plupart des enfants de son âge, Bianca communique avec ses amis sur des conversations groupées. L'un de ses petits camarades, Yvan, a légèrement posé problème à son père.

"Elle a un groupe Whatsapp avec des amis et je vois qu'elle parle avec un certain Yvan, a raconté Cyril Hanouna aux chroniqueurs. Il parle avec elle, je dis : 'Tiens qu'est-ce que vous vous dites ?' et à un moment, il lui met : 'Est-ce que je peux te dire un truc ?'". Le sang de Cyril Hanouna, papa poule, n'a fait qu'un tour et a fait monter un léger malaise : "Je n'étais pas bien", a-t-il précisé avant de révéler la suite de l'histoire. Si parler à sa fille n'est évidemment pas interdit, hors de question de mal la traiter. Malheureusement pour Yvan, c'est ce qu'il a fait : "Je vous jure que l'histoire est vraie, sur la tête de mes enfants c'est vrai, le mec lui met 'BLC de toi', ça veut dire 'Bas les c***lles de toi'". Cyril Hanouna n'a pas pu se contenir et a vite dit ses quatre vérités à son jeune interlocuteur.

"Alors là je lui mets : 'C'est le daron [père, ndlr] de Bianca. Il fait : 'Ouais, c'est ça'. Je lui laisse une note vocale : 'Écoute-moi bien bouffon. C'est toi qui parles comme ça à Bianca ? Tu veux que je vienne chez toi, que je défonce ton père et toute ta famille ?'" Yvan a alors compris que la personne qu'il pensait être Bianca n'était autre que Cyril en personne. Le ton d'Yvan s'est immédiatement radouci : "Il me fait : 'Oh c'est Cyril ? Oh, j'adore toutes tes émissions, tu es mon animateur préféré !'" Chanter les louanges de Cyril Hanouna a fonctionné. L'animateur n'a certes pas cautionné ce qu'avait dit Yvan à sa fille mais tout est finalement rentré dans l'ordre : "On est devenu hyper copain avec le petit Yvan d'ailleurs, je lui fais un bisou". Yvan ne devrait donc plus recommencer...