Quelle époque ! Un invité de Léa Salamé et Christophe Dechavanne risque encore de créer la polémique

Samedi 24 septembre 2022, en deuxième partie de soirée, les téléspectateurs de France 2 ne retrouveront pas Laurent Ruquier aux commandes d'On est en direct. En effet, c'est sa camarade Léa Salamé qui reprend la case. Avec Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière, elle prend les commandes d'une toute nouvelle émission baptisée Quelle époque ! Pour cette première, voici les invités attendus.

En plus de Christophe Dechavanne comme "invité permanent" et Philippe Caverivière en humoriste, d'autres personnalités seront de la partie sur le plateau. Parmi eux, Jean-Luc Mélenchon. Un invité qui risque de faire polémique ! Il faut dire que l'homme politique enchaîne les bourdes ces derniers temps. Début septembre, lors d'un déplacement à Lille, il est passé à la célèbre braderie de la ville... à bord d'un gros 4x4 américain ! Une voiture connue et reconnue comme très polluante. Le comble pour le leader de La France Insoumise qui se dit fervent défenseur de l'environnement et qui fait de l'écologie une priorité. Ce n'est pas tout : Jean-Luc Mélenchon a eu un geste déplacé envers un journaliste de Quotidien. Il a en effet tapoté la joue de ce dernier après une question sur son soutien à Adrien Quatennens, ex-coordinateur de LFI qui a reconnu avoir giflé son épouse. Que de belles histoires...

Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le seul invité de Quelle époque ! Léa Salamé donnera aussi la parole à Marco Mouly, l'ancien escroc qui vient promouvoir son livre baptisé La cavale (éditions Harper Collins), la nouvelle rédactrice en chef politique de Paris Match Laurence Ferrari, la drag-queen Nicky Doll venue parler de Drag Race France, le comédien Jean-Paul Rouve qui joue son nouveau spectacle J'ai pas l'air au Théâtre Antoine, Yann Moix, ou encore Cindy Bruna qui se livrera sur son ouvrage Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur (éditions Harper Collins).

L'invité de Christophe Dechavanne

De son côté, le célèbre animateur qui joue ici un rôle de second, a son propre invité. Pour cette première émission, Christophe Dechavanne reçoit le père Matthieu, prêtre et star de TikTok. Sur le réseau social, il traite de sujets en rapport avec sa religion, sa foi tout en restant bienveillant. Une approche jeune – il a 36 ans, s'affiche en jeans et baskets – qui a séduit de nombreux internautes puisqu'il cumule près de 700 000 abonnés.

Interviewé par TV Mag, Christophe Dechavanne en a dit plus sur le rôle qu'il tient dans l'émission. "J'aurai un invité par émission qui sera à moi. Tout le monde aura le droit de lui parler mais ce sera mon choix, mon invité. Ça durera le temps qu'on puisse comprendre quelque chose. Le but va être de faire venir des gens soit pour expliquer quelque chose aux téléspectateurs soit pour que je comprenne ce qu'il y a dans la tête de cette personne. Ça pourra être une personnalité comme un anonyme qui fait l'actualité", confie-t-il. L'échange avec le père Matthieu promet !