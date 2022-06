Laurent Ruquier et son compagnon Hugo Manos : beau séjour en Grèce, le couple bien entouré !

Laurent Ruquier se prépare doucement à ralentir le rythme. L'animateur aujourd'hui âgé de 59 ans a cédé les commandes d'On est en direct à Léa Salamé, libérant ainsi un peu plus de temps dans son planning chargé même s'il poursuit Les enfants de la télé sur France 2 et Les Grosses Têtes sur RTL. Et on ne parle même pas de ses pièces de théâtre ni de ses activités de producteur. Jonglant entre tout cela, il trouve tout de même l'occasion de souffler un peu. Il a ainsi pris du repos en Grèce, en belle compagnie.

En ce début de juin, Laurent Ruquier a donc posé ses valises quelques jours à Athènes. Et l'animateur avait embarqué son jeune compagnon, Hugo Manos. Le beau brun, patron d'une salle de sport et désormais chroniqueur dans TPMP People, est lui-même originaire de Grèce. Les amoureux n'étaient pas seuls lors de cette escapade - eux qui ont pris l'habitude de souvent prendre l'air, en Normandie chez l'animateur ou à l'étranger - puisqu'on a pu voir à leurs côtés de nombreux pensionnaires des Grosses Têtes. Sur Instagram, on a ainsi pu voir plusieurs photos de groupes sur un rooftop avec vue sur l'Acropole, au musée - où Paul El Kharrat, du séjour, a brillé par ses connaissances - ou en promenade dans les rues de la ville.

Parmi les participants de ce beau voyage, on peut citer Liane Foly, Zize, Valérie Trierweiler, Steevy Boulay, Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens, Valérie Maîresse - ce trio a d'ailleurs déjà repris les représentations de la pièce Un couple magique, signée Laurent Ruquier et acclamée par 50 000 spectateurs - ou encore Joyce Jonathan, Danièle Evenou, Titoff, Christine Ockrent, Michèle Bernier, Florian Gazan, Max Boublil - gentiment affiché à la piscine par Hugo Manos -, Sébastien Thoen...

Laurent Ruquier et sa bande ont depuis regagné la France et l'animateur doit animer encore quelques numéros des Grosses Têtes avant de repartir en vacances cet été. A la rentrée, il va redécouvrir le plaisir d'avoir ses samedis soirs de libre... à moins qu'il ne planche déjà sur autre chose ? Ailleurs que sur France 2 ?