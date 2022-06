Laurent Ruquier abandonne "On est en direct" : de gros "désaccords" avec Léa Salamé évoqués...

Laurent Ruquier et les secondes parties de soirée le samedi sur France 2, c'est officiellement terminé. L'animateur phare de France Télévisions a quitté l'émission On est en direct, qu'il présentait au côté de la journaliste Léa Salamé. En cause ? L'exercice de la coanimation : "Animer à deux, c'est facile, mais un talk show, c'est plus compliqué. J'avais envie de voir ce que ça allait donner. C'est vrai que ce n'est pas simple. C'est assez frustrant pour Léa Salamé comme pour moi" détaillait-il auprès de Télérama avant de s'exprimer sur son compte Instagram le 3 juin dernier. "J'ai essayé mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant." Et justement, cette "entente naturelle" pose question.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 6 juin, Cyril Hanouna a laissé ses chroniqueurs, notamment Guillaume Genton, Gilles Verdez et Bernard Montiel, dévoiler les informations qu'ils ont obtenues sur le sujet. Si la question de la coanimation ne fait aucun doute, celle des bonnes relations entre Léa Salamé et Laurent Ruquier ne serait en revanche pas tout à fait exactes.

Laurent Ruquier connaît très bien la télévision, lui qui officie sur le petit écran depuis plus de vingt ans. Un maître dans l'art de manier le direct qui a vu ses habitudes et ses méthodes bousculées par l'arrivée de Léa Salamé à ses côtés en tant qu'animatrice : "Pendant l'année, ça a été très pénible pour lui, a affirmé Gilles Verdez à Cyril Hanouna. Lui prépare beaucoup mais il se fie beaucoup au plateau, à l'instinct. Et elle, elle travaille à l'oreillette. Elle écoute les consignes donc il n'y a pas d'improvisation. Il ne voulait plus."

Guillaume Genton a quant à lui indiqué que la tranche horaire du samedi soir serait toujours présentée par Léa Salamé en solo dès l'année prochaine mais ne serait plus en direct. Bernard Montiel s'est lui aussi livré mais sur les coulisses de ce départ bien réfléchi par Laurent Ruquier : "Ils n'étaient pas d'accord sur le choix des invités, a indiqué le chroniqueur. Ils ne se sont pas du tout entendus à ce niveau-là." Certes, les liens ne sont pas rompus totalement mais nul doute que ces tensions ont eu des répercussions sur leur amitié. Même Hugo Manos, compagnon de Laurent Ruquier le disait : "Il n'a aucun problème avec Léa Salamé, mais c'est vrai que c'est deux façons de travailler qui sont diamétralement opposées." Laurent Ruquier aura définitivement tout essayé...