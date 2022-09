Laurent Ruquier et Hugo Manos en couple : le beau brun sort du silence après une rumeur tenace sur leur histoire d'amour

D'après plusieurs internautes, la belle histoire entreLaurent Ruquier et Hugo Manos aurait pris fin. Une rumeur aussitôt balayée ce samedi 3 septembre par le chroniqueur de TPMP People et Touche pas à mon poste, qui a tenu à mettre les choses au clair afin de calmer les ardeurs de certains.

"Comme tous les étés, je ne passe pas tout mon temps avec Laurent" a-t-il déclaré dans un premier temps, lui qui était effectivement à des milliers de kilomètres de son chéri pendant ces vacances estivales.

Entre Nice, Annecy, Genève et l'île de de Mykonos, l'entrepreneur franco-grec a sillonné de beaux endroits essentiellement situés en Europe tandis que l'animateur des Grosses Têtes s'était envolé du côté des États-Unis avant de retourner à Paris afin de préparer sa rentrée. "J'ai pris, au début de l'été, la décision d'être bien plus discret et bien plus malin dans ma communication sur les réseaux sociaux", a poursuivi le beau brun, en répondant cette fois-ci à ceux qui soulignaient l'absence de photos du couple sur son compte Instagram.

Des photos effacées ?

Certains estiment même que le coach sportif de 34 ans, récemment victime d'une attaque sexiste, aurait effacé d'anciens clichés de lui et son chéri sur son compte. "Mais supprimer quelles photos ? Parce qu'il faut quand même savoir que ni lui ni moi, n'avons jamais publié une seule photo de nous", a-t-il tenu à préciser. Voilà ce qui a le mérite d'être clair. Le couple serait donc bel et bien intact. Cette relation avait été officialisée par Hugo Manos sur le plateau de TPMP People en février.

Celui qui se dit "très heureux" dans son couple se confiait sur sa rencontre avec l'animateur dans l'émission Chez Jordan : "En fait, il m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander plus d'informations sur la pratique de l'électrostimulation, vu que j'ai des centres de sport. On a discuté à propos de ça. Je pense qu'il avait repéré la bête. Ç'a été un moyen d'entrer en contact", avait-il expliqué.