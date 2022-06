Hugo Manos : Le compagnon de Laurent Ruquier victime d'une attaque sexiste, sa réponse ne manque pas de sel

La tension était à son paroxysme ce jeudi 16 juin lorsque Hugo Manos, compagnon de Laurent Ruquier, a décidé de s'en prendre ouvertement à un internaute qui avait critiqué son look. Tout est parti d'une publication Instagram de l'influenceur postée il y a cinq jours. On l'aperçoit alors se prendre en selfie dans une cabine d'essayage, alors qu'il portait un haut vert transparent. "Ce look pour le prochain (TPMP) People vous validez ?" a-t-il écrit en légende afin de sonder l'avis de ses abonnés.

"Que c'est moche et s'habiller comme une nana pour un mec..." a répondu de manière très virulente l'un d'entre eux, provoquant alors la colère du franco-grec, qui n'y est pas allé de main morte. "Mais ferme ta g***** Hugues" a t-il rétorqué, en rajoutant un petit emoji cowboy qui sourit.

De l'amour dans l'air !

Pour rappel, l'homme de 34 ans partage actuellement sa vie avec Laurent Ruquier, qui avait révélé sa rupture avec Benoit PetiJean en mars 2021, avec qui il était pacsé. Depuis, l'animateur des Grosses Têtes vit donc un rêve éveillé avec le beau grec Hugo Manos. Les deux tourtereaux étaient récemment en Grèce pour profiter du soleil, quelques jours seulement après la décision de Laurent Ruquier d'arrêter définitivement la présentation de l'émission de France 2 On est en direct, qu'il co-animait jusqu'ici avec Léa Salamé. Un repos bien mérité pour le présentateur après une longue saison.

De son côté Hugo Manos s'était récemment confié dans Touche pas à mon poste sur sa relation avec Laurent Ruquier. "Il me fait de petites attentions, il m'offre de petites fleurs par exemple, ça me touche" avait t-il déclaré dans un premier temps, avant d'avouer ses envies d'être père. "J'approche de la quarantaine et je me dis que je pourrais offrir de belles valeurs à un petit être. Je pense que je pourrais être un bon père et Laurent aussi" avait-il notamment révélé. Quelques jours plus tard, Ruquier parlait de mariage au micro de RTL.

Le couple semble donc filer le parfait amour et ce, pour le plus grand plaisir de leurs fans, qui suivent leurs aventures avec passion.