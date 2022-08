Laurent Ruquier et son compagnon Hugo Manos : le couple (toujours) séparé par des milliers de kilomètres...

Laurent Ruquier (59 ans) et Hugo Manos (39 ans) vont-ils se retrouver prochainement ? Depuis que la saison télé est en pause, le couple n'a pas été vu une seule fois ensemble. L'animateur de France 2 et son compagnon, recrue de C8 sur TPMP People, ont passé des vacances loin de l'autre. Espérons que les amoureux fêtent leurs retrouvailles à la rentrée.

Sur Instagram, le charmant et très musclé Hugo Manos documente presque quotidiennement ses activités et on a pu voir qu'il passe un été formidable. Après plusieurs jours à Nice en juillet, le beau brun a pris la direction de l'île de Mykonos, en Grèce. Un spot très prisé de la communauté gay pour son côté festif et ses beaux garçons en speedo qui vous collent les pires complexes... Il y a passé plusieurs semaines en août avec des amis, dont Paul Duchemin (coiffeur de stars) avec lequel il s'est montré très complice. Au programme ? Restos, bars, plages, sorties en quad... La belle vie mais sans son amoureux à ses côtés.

Hugo Manos, qui travaille également pour l'enseigne sportive parisienne Heroes Electrostimulation, a depuis quitté les Cyclades pour rejoindre la France. Il a posté de nouvelles photos de lui sur Instagram, profitant d'un peu de fraîcheur au lac d'Annecy. Dans la story de son compte, on a aussi pu voir qu'il a profité d'être dans le coin pour pousser jusqu'à Genève, en Suisse. Mais toujours pas de Laurent Ruquier à l'horizon... Et pour cause, l'animateur des Grosses Têtes est en vacances aux Etats-Unis !