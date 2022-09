Laurent Ruquier lance un nouveau projet télé : les détails de son émission et mise au point sur Léa Salamé

Laurent Ruquier n'aura pas perdu de temps pour rebondir. Après avoir cédé sa place le samedi soir sur France 2 à Léa Salamé, laquelle est attendue avec son émission appelée Quelle époque !, l'animateur est prêt à entamer un nouveau projet. C'est sur Paris Première qu'il sera désormais attendu avec un programme culturel inédit enregistré dans les conditions du direct, Club Première. Il y mettra en avant tout ce qui le passionne depuis toujours, à savoir le théâtre, la littérature, le cinéma mais aussi l'humour. "Nous avions envie de refaire une émission culturelle sur Paris Première car il n'y en avait plus. On veut proposer un programme où on ne se prend pas au sérieux", explique à TV Mag la directrice générale de la chaîne Catherine Schofer.

Laurent Ruquier s'entourera pour chaque numéro d'artistes déjà connus mais aussi de ceux qui pourraient bien le devenir au restaurant Le Poinçon. "J'ai toujours fait de la vulgarisation de la culture et je ne me suis jamais adressé à l'élite. On est là pour transmettre aux téléspectateurs des livres, des films ou des pièces de théâtre qu'ils n'auraient pas forcément lu ou vu", ajoute l'animateur. Pour le lancement, on reverra par ailleurs à ses côtés Gaël Tchakaloff (son ex-chroniqueuse d'On n'est pas couché en 2019-2020) et François Renucci, réalisateur de ses émissions de radio depuis des années. En outre, trois humoristes interviendront pour évoquer l'actualité culturelle.

La parole sera également accordée à des lecteurs ou spectateurs, lesquels seront invités à partager leur avis sur l'oeuvre qu'ils auront lue ou vue. "C'est une idée que j'ai eue il y a quelques années et que je n'avais pas encore appliquée. J'espère ainsi créer un échange entre l'acteur et le spectateur ou l'auteur et le lecteur. Cela permet d'avoir une fraîcheur et d'obtenir un avis sans arrière-pensée ni connivence", se réjouit-il.

Laurent Ruquier espère faire mieux qu'On est en direct

Il s'agit là d'un nouveau départ pour Laurent Ruquier après la déception de ne pas avoir "réussi à faire l'émission (qu'il) voulait faire" avec On est en direct. "Ce n'est ni la faute de Léa Salamé ni de la mienne, c'est l'exercice à deux qui était difficile car on n'a pas la même liberté, il faut penser au temps de parole de l'autre... Ça, c'était l'année dernière et, avant, on avait été frustré car on était en confinement", note-t-il. Ainsi, il espère cette fois pouvoir "s'amuser, transmettre et être heureux".

Soulignons que Laurent Ruquier ne délaisse pas le service public pour autant et continuera d'animer Les Enfants de la télé chaque dimanche sur France 2. Il y prévoit aussi de lancer le divertissement Tout nous fait chanter pour parler de l'actualité en chansons avec des humoristes et des artistes.