Laurent Ruquier et Hugo Manos complices et radieux : rares images du couple pour une soirée en amoureux

Par Laïa Dabri Rédactrice Laïa Dabri est curieuse. Hors de question pour elle de ne se cantonner qu'à un genre d'émission à la télévision. De Touche pas à mon poste aux Marseillais ou au Journal Télévisé, il n'y a qu'un pas qu'elle n'hésite jamais à franchir. Embarquez dans son univers où même les séries en tout genre ont leur place.

13 photos

Le présentateur de Paris Première et son cher et tendre sont toujours en couple et amoureux. Hugo Manos l'a prouvé le 29 septembre 2022 en postant de rares images de son compagnon et lui.

Laurent Ruquier est un homme discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais le public sait que le présentateur - qui sera aux commandes de l'émission culturelle Club Première, sur Paris Première - est en couple avec Hugo Manos. Les tourtereaux ont d'ailleurs fait une rare apparition ensemble sur Instagram, le 29 septembre 2022. L'ancien présentateur d'On est en direct (France 2) de 59 ans et le charmant brun de 34 ans étaient de sortie hier soir. C'est au Trianon que Laurent Ruquier et Hugo Manos ont fait le déplacement afin de passer une soirée en amoureux. Le coach sportif franco-grec n'a pas précisé ce qu'ils sont allés regarder mais les internautes ont pu les voir apparaître en story. Sur le boomerang en question, tous deux sont souriants, une publication qui a, à coup sûr, ravi les fans du couple. Si Hugo Manos partage de nombreuses photos de lui, rares sont les fois où il pose au côté de Laurent Ruquier. En outre, ils ne sont pas partis en vacances ensemble cet été. Cela a fait naître des rumeurs de séparation auxquelles le jeune homme a répondu début septembre dans Touche pas à mon poste (C8). "Comme tous les étés, je ne passe pas tout mon temps avec Laurent. J'ai pris, au début de l'été, la décision d'être bien plus discret et bien plus malin dans ma communication sur les réseaux sociaux", avait-il tout d'abord déclaré. Il a ensuite répondu à ceux qui affirmé qu'il avait effacé d'anciens clichés de lui et son chéri sur son compte. "Mais supprimer quelles photos ? Parce qu'il faut quand même savoir que ni lui ni moi, n'avons jamais publié une seule photo de nous", avait-il assuré. Ils sont donc adeptes du dicton "pour vivre heureux, vivons cachés" . C'est en février dernier que leur relation a été officialisée dans TPMP People. "Ça fait quatre ans que nous vivons ensemble. Je suis très heureux", déclarait-il notamment.