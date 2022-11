Laurent Ruquier en couple : très rare photo avec son jeune chéri... sous la contrainte !

On passe un peu de temps chacun de notre côté

Voilà qui devrait, également, rassurer les foules. Cet été 2022, les rumeurs allaient bon train concernant le couple de Laurent Ruquier. La raison ? Le présentateur avait passé une bonne partie de la saison sans Hugo Manos. Ce que ce dernier avait accepté de commenter, en octobre dernier, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste sur C8. "Là aussi, c'est toujours via les médias et le fait qu'ils soient très regardants sur ce qu'il se passe sur les réseaux, précisait-il. Et comme sur les réseaux je me suis exposé, encore une fois, sans lui, parce que j'ai fait une partie de mes vacances de mon côté et lui de la sienne... mais cela arrive chaque année. Il n'y avait aucun problème, c'est juste que comme chaque été, on passe un peu de temps chacun de notre côté mais il n'y a aucun problème les amis ! Je suis heureux."