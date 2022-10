Laurent Ruquier séparé d'Hugo Manos ? Des rumeurs de rupture évoquées...

Mardi 4 octobre dans Touche pas à mon poste, Hugo Manos a tenu à clarifier la situation sur son couple avec Laurent Ruquier, qui était visé cet été par des rumeurs de séparation. "Là aussi, c'est toujours via les médias et le fait qu'ils soient très regardants sur ce qu'il se passe sur les réseaux. Et comme sur les réseaux je me suis exposé, encore une fois, sans lui, parce que j'ai fait une partie de mes vacances de mon côté et lui de la sienne...", a-t-il expliqué, avant d'ajouter que "cela arrive chaque année" qu'il soit séparé de son chéri le temps d'un séjour et qu'il avait déjà prévenu sur le plateau qu'il irait à Mykonos avec ses amis.

"Y'avait aucun problème, c'est juste que comme chaque été, on passe un peu de temps chacun de notre côté mais y'a aucun problème les amis ! Je suis heureux", a-t-il conclu sur ce sujet, alors qu'il venait d'évoquer sa différence de de point de vue avec Laurent Ruquier par rapport à l'exposition de leur couple.

Une approche différente

Il a alors expliqué qu'il était une personne habituée à exposer sa vie sur les réseaux sociaux tandis que l'animateur des Grosses Têtes est quelqu'un de beaucoup plus "discret" sur sa vie privée. Ce qui a notamment poussé le beau brun a changé ses habitudes par rapport à cela, pour le bien de son couple, ce qui explique donc les raisons pour lesquelles il s'est affiché sans son amoureux sur Instagram ces dernières semaines, jusqu'à il y a quelques jours. "Je n'ai jamais eu de soucis [avec la médiatisation de son couple, NDLR] car je continue de préserver ma vie privée. Hugo, lui, fait plus attention qu'au début car il a compris que trop s'exposer peut être préjudiciable", expliquait cette semaine Laurent Ruquier dans les pages de Télé 2 Semaines...

"J'ai pris, au début de l'été, la décision d'être bien plus discret et bien plus malin dans ma communication sur les réseaux sociaux", expliquait-il d'ailleurs assez récemment, un choix qu'il a donc confirmé ce mercredi dans TPMP, alors qu'il partage désormais sa vie avec l'animateur depuis quatre ans. Voilà de quoi faire taire certaines rumeurs sur son couple, qui animent les réseaux sociaux depuis cet été.