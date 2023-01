Laurent Ruquier : Son jeune chéri Hugo Manos se dévoile aminci, "plusieurs kilos" de perdus

Retour à la réalité pour Hugo Manos ! Après avoir passé les fêtes à Los Angeles, aux États-Unis où il nous en a mis plein la vue, notamment en s'affichant complètement nu sur les réseaux sociaux, le jeune compagnon de Laurent Ruquier a retrouvé la capitale française. En story Instagram lundi 2 janvier, c'est plutôt fatigué que le beau brun devenu blond platine est d'abord apparu pour annoncer son retour, sans doute encore un peu dérouté par le décalage horaire avec la Californie. Mais ensuite, Hugo Manos a dévoilé une photo de lui pour confier son souci : il a perdu un peu trop de poids à son goût.

En effet, le chroniqueur de TPMP People a vraisemblablement oublié sa routine rigoureuse lorsqu'il était en vacances, ce qui lui a malheureusement modifié sa silhouette d'ordinaire si impeccable. "En 15 jours, j'ai perdu plusieurs kilos de masse musculaire", a-t-il fait savoir. Et de regretter : "C'est beaucoup de travail qui ne tient à pas grand-chose. Dur à construire, rapide à perdre. Il suffit d'une mauvaise hygiène de vie (sommeil, alimentation, alcool, etc.)". Pas question toutefois de se laisser abattre et Hugo Manos s'est d'ores et déjà dit prêt à "recommencer" ses efforts. Pas de quoi non plus s'alarmer lorsqu'on voit le cliché qu'il a posté pour faire part de son amincissement (voir notre diaporama) car le sportif est toujours aussi charmant !

Je pense sincèrement que l'amour n'a pas d'âge

Hugo Manos n'est cependant plus un coeur à prendre depuis plusieurs années et s'épanouit auprès de Laurent Ruquier. "Ça fait quatre ans que nous vivons ensemble. Je suis très heureux", révélait-il pour la première fois dans TPMP People en début d'année 2022. L'animateur de 59 ans se veut quant à lui beaucoup plus discret autour de leur couple. Pour Voici, il faisait néanmoins une exception et se confiait sur le sujet, et plus particulièrement sur leur différence d'âge. "Il a 34 ans, ce n'est pas un gamin non plus. Et puis je pense sincèrement que l'amour n'a pas d'âge. Je vous assure qu'Hugo pense pareil. Je crois que c'est d'abord une histoire de rencontre, et puis j'ai toujours été attiré par la beauté. Regardez, moi on ne m'a jamais autant dit que j'étais beau ! Donc Hugo a eu de la chance de me rencontrer maintenant plutôt qu'à 30 ans...", avait-il déclaré.