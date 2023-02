"Il est très beau !" : Laurent Ruquier et Hugo Manos amoureux, rares confidences du couple sur leur rencontre

Depuis que leur jolie idylle a été révélée, Hugo Manos, vu dans TPMP People, est de plus en plus populaire... Mais les confidences sur son histoire avec Laurent Ruquier se font rares : le présentateur, qui fêtera ses 60 ans dans quelques jours, et le coach sportif de 35 ans aiment rester discrets, mystérieux. Ce jeudi, pour une rare interview à nos confrères de Gala, dont ils font la couverture, ils ont cependant accepté de lever ce mystère justement, notamment sur le sujet de leur rencontre.

Une rencontre qui vient de Laurent Ruquier : le présentateur cherche, à l'époque, des informations sur la remise en forme. Hugo Manos est le bon client, puisqu'il est coach sportif, et le présentateur n'hésite pas à le contacter via les réseaux sociaux. "J'étais intéressé par la remise en forme et je lui ai posé des questions via les réseaux sociaux", explique-t-il. Tout de suite, l'ancien complice de Christine Bravo, "célibataire à l'époque", se l'avoue : "J'ai toujours été attiré par la beauté... et il est très beau".