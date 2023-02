"Il y a eu une belle érection" : Christine Bravo dévoile tout de son histoire avec Laurent Ruquier

C'est peu dire que Christine Bravo et Laurent Ruquier sont amis de longue date. Alors forcément, quand la première est interrogée sur le second, elle a beaucoup d'anecdotes à raconter. La dernière en date est pour le moins surprenante. En effet, la chroniqueuse de 66 ans était l'invité de Jordan De Luxe pour son émission Chez Jordan diffusée sur C8 mardi 31 janvier.

L'animateur la questionne sur son complice de toujours, Laurent Ruquier. "Mais alors Laurent, c'est le grand mystère, parce que personne ne sait qui c'est", déclare-t-elle pour débuter. "Même avec vous, il est comme ça ?", lui rétorque alors l'animateur de C8. "Non non, moi je sais vraiment qui c'est", poursuit-elle, avant de développer. "C'est très compliqué. D'abord, c'est un mec d'une pudeur, il est incapable du moindre rapprochement physique. Il ne veut pas qu'on le touche, il ne veut pas qu'on s'approche", confie Christine Bravo en détaillant que Laurent Ruquier est comme ça "avec tout le monde".

Il n'y a rien eu de sexuel, rien

Mais c'est alors que Christine Bravo dévoile une histoire qui était inconnue à ce jour. "On a dormi dans le même lit, donc on est rentré en intimité", débute l'ancienne animatrice. Avant de donner un indice : "Il va bien de son côté là". Une phrase qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque Jordan De Luxe la questionne immédiatement sur le sens de ce propos. "Comment ça il va bien de ce côté là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?", demande-t-il. Ce à quoi Christine Bravo répond : "Quand vous vous couchez dans le lit avec un mec, il peut se passer des trucs." Avant de poursuivre : "Il n'y a rien eu de sexuel, rien. Il y a eu une belle érection."

"Non mais c'est pas vrai ! Non mais vous déconnez là ?", s'interroge alors Jordan De Luxe tandis que Christine Bravo rit aux éclats. "Non pas du tout", réplique-t-elle. "On a ri ! Je lui ai dit : 'Qu'est-ce que c'est que ça ?' Il a dit : 'Je ne vois pas de quoi tu parles.' Et on a remis la couette... On a dormi", conclut-elle à ce sujet. Rappelons s'il est nécessaire que Laurent Ruquier est en couple depuis 2018 avec Hugo Manos, tandis que Christine Bravo s'est marié avec Stéphane Bachot durant l'été 2022. Cette histoire est donc nouvelle preuve de leur amitié qui dure depuis maintenant des décennies.