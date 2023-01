Christine Bravo mariée à Stéphane : le couple s'affiche, rares photos des amoureux

Pas besoin de demander à Christine Bravo si elle s'épanouit dans sa vie. La réponse est oui. L'ancienne chroniqueuse télé nage en plein bonheur. Dans quelques mois, elle fêtera son premier anniversaire de mariage avec Stéphane Bachot, son alter ego. Une bonne nouvelle qu'elle est venue célébrer sur le plateau de l'émission de Jordan De Luxe. Le journaliste, très ami avec Christine Bravo, a reçu le couple. Une invitation immortalisée comme rarement, les tourtereaux n'étant pas du genre à s'afficher au coeur des mondanités.

Les amoureux semblent toujours perchés sur leur nuage de bonheur. Face à l'objectif, Christine Bravo et Stéphane Bachot ont multiplié les sourires et les gestes tendres, très à l'aise d'être entouré par Jordan de Luxe, qu'ils connaissent sur le bout des doigts et en qui ils savent qu'ils peuvent avoir confiance. Ils l'avaient d'ailleurs convié avec plaisir lors de leur mariage célébré en Corse en juin de l'année dernière.

Un fête sur l'île de beauté

Christine Bravo et Stéphane Bachot se sont dit 'oui' le 11 juin 2022 à la mairie d'Occhiatana, petit village du Nord de la Corse. Les époux et leurs invités ont ensuite pris la route (ou plutôt l'eau) direction la plage du restaurant Marinella de L'île Rousse, ville voisine, où ils ont notamment retrouvé Thomas Dutronc, qui s'est fendu d'un petit concert privé pour l'occasion.

Cette union n'était pas vraiment prévue et les préparatifs ont été rapides puisque le mariage s'est décidé très peu de temps avant que la date ne soit fixée : "On a décidé ça, il y a deux mois" révélait-elle dans Gala 5 jours après le mariage. Mais quand on est sûr de soi, à quoi bon attendre ? "Mon époux qui a expliqué avoir rencontré en moi la liberté d'esprit incarnée." Une liberté à laquelle il s'est frotté dès leur rencontre.

À l'époque, Christine Bravo vend son appartement parisien pour investir dans un bien aquatique, sa péniche fétiche qu'elle n'a plus jamais quittée. Stéphane Bachot est alors le directeur de l'agence immobilière qui s'occupe de cette transaction. Un hasard que Christine Bravo n'attendait plus après deux divorces : "À 62 ans, je pensais que, pour moi, c'était terminé tout ça. J'étais heureuse avec mes enfants, mes potes. L'amour, ce n'était plus du tout un projet. Et là, j'ai 14 ans. C'est le bonheur." Un bonheur qui dure !