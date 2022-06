Christine Bravo mariée à Stéphane en Corse : réception de rêve sur la plage, avec un invité de marque

Une fois le soir venu, les mariés ont rejoint leurs invités sur une magnifique plage pour une réception de rêve. De longues tables avaient été dressées sur le sable. Christine Bravo et Stéphane Bachelot sont arrivés sur un zodiac, une arrivée magnifique. Au cours de la soirée, les mariés et les convives ont été bercés par la musique d'un célèbre chateur lui aussi installé en Corse : Thomas Dutronc. Le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy a joué plusieurs de ses morceaux et n'a pas manqué de prendre la pose avec les mariés pour immortaliser cette soirée inoubliable (voir le diaporama).

Ce mariage n'était pas le premier pour Christine Bravo. Par le passé L'ancienne star de Frou Frou a en effet été mariée à Philippe Brunel. Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Clara (29 ans) et les relations ne sont pas toujours au beau fixe entre les deux ex. Pour preuve, son récent coup de gueule sur les réseaux sociaux concernant ses droits à la retraite et le fait qu'on lui demandait dans la paperasse à remplir, le numéro de Sécu de son ex-mari...qui refuse de le lui donner !

Après avoir longtemps habité à Paris, notamment sur une péniche, Christine Bravo est partie tout récemment s'installer en Corse. Elle y vit des jours heureux avec Stéphane et partage de temps en temps des images de son nouveau quotidien des plus paisibles. Un quotidien de femme mariée à présent !