Christine Bravo installée en Corse, partage des photos : "Ma vraie vie commence"

Depuis quelques mois, Christine Bravo est Corse ! Alors qu'elle avait investi dans deux péniches à Paris, une pour y vivre et l'autre pour y donner des croisières historiques sur la Seine, l'ancienne animatrice de l'émission Frou-Frou a plié bagages pour aller vivre sur l'Ile de Beauté.

Lundi 16 mai, Christine Bravo a posté quelques photos sur son compte Instagram de la vue superbe qui est aujourd'hui la sienne au réveil. Sous un beau soleil, face aux arbres et avec la mer en ligne de mire, force est de constater que l'ancienne présentatrice télé âgée de 66 ans profite d'un climat nettement plus agréable que celui de la capitale. "Ma vraie vie commence #corse (...) Suis en train de choisir les végétaux pour mon beau jardin. Suis à fond sur les agrumes", écrit-elle en légende de sa publication. Un message notamment liké par Nikos Aliagas, son ancien chroniqueur dans l'émission culte Union libre. On espère toutefois que son installation en Corse n'est pas synonyme de retraite médiatique, elle qui amuse ponctuellement les auditeurs de RTL dans Les Grosses Têtes, l'émission animée par Laurent Ruquier.