Christine Bravo installée en Corse : détails sur sa belle maison qui doit valoir une jolie somme...

On savait que Christine Bravo avait investi dans deux péniches à Paris, une pour y vivre et l'autre pour y faire des croisières historiques sur la Seine. Mais l'ancienne animatrice de l'émission Union Libre a récemment dévoilé avoir aussi acheté une maison en Corse ! Et pas n'importe laquelle...

Vendredi 25 mars, Christine Bravo était une des pensionnaires de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL et elle a de nouveau évoqué son installation en Corse, alors qu'elle doit s'y marier en juin prochain avec son nouveau compagnon Stéphane Bachot. "J'ai pas acheté une résidence secondaire en préfabriqué. J'ai acheté un moulin du XVIIe siècle génois, magnifiquement rénové ! C'est vraiment le patrimoine", a-t-elle expliqué. "Nous les Corses on est Français que depuis 200 ans, on a un patrimoine qu'on respecte", a-t-elle ajouté sous les rires de ses camarades qui moquent son intégration à marche un peu trop rapide. L'ancienne star télé, aujourd'hui âgée de 65 ans, continue toutefois de garder le mystère sur la localisation de sa nouvelle demeure.

Christine Bravo va donc quitter Paris pour être la majeure partie du temps en Corse. "Je vais vivre dans le maquis (...) D'ailleurs l'autre jour j'étais en train de faire pipi dans le maquis et j'ai un sanglier qui m'est passé entre les guiboles ça m'a fait bizarre !", a-t-elle raconté. "En tout cas, c'est superbe", a réagi Bernard Mabille, qui a vu des photos de la maison. "C'est très beau", a surenchéri Christophe Beaugrand, qui précisé que le domaine a notamment une tour. Quant à Arielle Dombasle, elle a posé une question qui a fait hurler de rire toute la bande : "Est-ce qu'il y a l'eau courante dans ton endroit ?"

Christine Bravo n'a pas précisé à partir de quand elle irait vivre à plein temps en Corse mais, récemment, elle confiait avoir eu quelques mésaventures pour meubler et décorer sa demeure en raison d'un achat sur internet auprès d'un site... qui ne livrait pas l'île de beauté. L'ancienne animatrice n'a plus qu'à acheter local.