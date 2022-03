Christine Bravo a acheté une maison en Corse : elle raconte ses mésaventures !

Christine Bravo est désormais corse ! C'est elle qui le dit puisqu'elle a récemment acheté une maison sur l'île de Beauté. L'ex-animatrice des émissions cultes Frou-frou et Union Libre, qui doit se marier en juin prochain là-bas avec son fiancé Stéphane, s'est confiée à la radio.

Lundi 21 mars, Christine Bravo faisait partie des pensionnaires des Grosses Têtes de RTL et elle a confirmé à Laurent Ruquier qu'elle est maintenant corse. "A partir du moment où je suis résidente, je suis corse ! Oui, j'ai acheté une maison, j'y suis domiciliée", a-t-elle déclaré à l'antenne, se gardant bien de préciser dans quel coin de l'île pour préserver son intimité. Et l'ancienne animatrice, aujourd'hui âgée de 65 ans, de raconter ses mésaventures pour meubler et décorer sa nouvelle propriété. "Je commande un salon de jardin, en Corse, et il arrive pas ! Alors j'appelle (...) et on me demande de taper mon numéro de tracking pour le suivi et là, on me demande le code postal, je tape 20, et je vous dirai pas les trois autres chiffres... Et là on me dit que ce numéro de département n'existe pas !", a-t-elle raconté.

Et Christine Bravo, qui n'a pas encore totalement fait son déménagement de la capitale - elle vit sur une péniche - vers la Corse, d'expliquer qu'après avoir eu le service client de la société Mano Mano, elle a compris pourquoi elle ne recevait pas son achat dans sa nouvelle demeure au soleil. "Je vais vous dire pourquoi, nous les Corses, ça ne peut pas aller [une référence à l'actualité brûlante, avec le retour de la question autour de l'autonomie de l'île en pleine polémique sur la mort d'Yvan Colonna, NDLR]. Ils ne livrent pas en Corse ! Je me retrouve avec mon salon de jardin dans mon appartement à Paris !", a-t-elle ajouté, dépitée mais sous les rires de ses camarades et du public.

La pensionnaire de l'émission, qui propose aussi des croisières historiques sur une seconde péniche à Paris, a volontiers admis ne pas avoir commandé ce dont elle avait besoin directement en Corse car "c'est quatre fois plus cher !"