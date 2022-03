Christine Bravo bientôt remariée : qui est son amoureux Stéphane Bachot ?

A 65 ans, Christine Bravo écrit une nouvelle page de sa vie sentimentale. L'ex-animatrice des émissions cultes Union Libre et Frou-Frou va épouser en juin prochain, en Corse, son nouveau compagnon Stéphane Bachot. Elle avait évoqué en janvier 2020 sa dernière histoire de coeur puis, en juin de la même année, elle dévoilait finalement son identité et les coulisses de leur rencontre. Depuis, elle l'évoque fréquemment dans Les Grosses Têtes de RTL.

Le fiancé de Christine Bravo a été formé dans les années 1980 à l'Institut Supérieur de Gestion de Paris dont il est ressorti diplômé d'un Deug de Sciences Economiques. Il est alors entré dans le monde de l'entreprise pour faire du financement et services aux entreprises. Il se présente comme le fondateur de TEMsys (devenu ALD Automotive). A partir de 1993, il s'est consacré au secteur de l'eau et, jusqu'en 2006, il était aux commandes "d'une société spécialisée dans la mesure et la création d'une société réalisant des stations d'épuration industrielle", nous apprend son profil professionnel sur LinkedIn. Puis, de 2006 à 2009, il a géré une galerie d'art dans le chic 6e arrondissement de la capitale.

Stéphane Bachot (61 ans), que Christine Bravo a déjà présenté comme "un marin" dans Les Grosses Têtes en raison de sa passion de longue date pour la mer et les océans, a ensuite vécu une nouvelle aventure professionnelle. En 2009, il s'est ainsi consacré aux transactions immobilières destinées aux investisseurs et exploitants de commerces. Puis, trois ans plus tard, il était à la manoeuvre dans la création de la société Eau et Patrimoine. "La seule agence immobilière française spécialisée dans la vente de biens autour de l'eau, moulins, maisons au bord de l'eau, et leader dans la vente de péniches à Paris", peut-on lire.

C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a rencontré Christine Bravo. "Je suis tombée par hasard sur des annonces de péniche et une agence spécialisée. C'est son directeur, Stéphane Bachot, qui m'a fait visiter ce bateau qui tombait en ruines à l'époque. J'ai eu un coup de foudre et je l'ai acheté. C'est lui aussi qui a eu l'idée de croisières historiques. Ensuite, il m'a montré d'autres péniches dont la sienne. Et nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans. C'est avec lui que je vis aujourd'hui, sur son bateau", disait-elle au Parisien l'an dernier.

Christine Bravo, qui avait amusé les auditeurs de RTL en dévoilant que son choix d'obsèques avait été chamboulé par son amoureux dont le caveau familial se trouve à Poil, a été mariée dans le passé à Philippe Brunel, père de sa fille.