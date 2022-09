Ayem Nour en couple ? La nouvelle chroniqueuse de TPMP People en dit plus sur son prétendant mystérieux

Ayem Nour serait-elle de nouveau en couple ? Samedi 3 septembre sur le plateau de l'émission TPMP People qui faisait sa rentrée sur C8, la nouvelle chroniqueuse de l'émission du week-end a fait le point sur sa situation amoureuse. Parmi les chroniqueurs, il y a avait entre autres Jean-Pascal Lacoste, Isabelle Morini-Bosc, Ludivine Retory ou encore le compagnon de Laurent Ruquier, Hugo Manos.



Je suis célibataire mais...

Alors que les chroniqueurs débattaient sur la romance entre Stéphane Bern et son compagnon Yori Baillères, la jeune femme de 33 ans, qui s'est reconnue dans ce couple, en a profité pour s'exprimer : "Il y a des personnes avec qui je n'avais pas envie de m'afficher et il y a des personnes avec qui j'assume de m'afficher aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis célibataire mais mon coeur est pris." Ayem Nour, lookée chic et vraiment ravissante, s'est toutefois montrée très pudique face à Matthieu Delormeau qui animait l'émission: "J'ai toujours été discrète sur ça. Tu sais très bien que je me faisais shooter à mon insu parce que je ne voulais pas assumer ça publiquement, mise à part le père de mon fils. Aujourd'hui, la personne qui est dans mon coeur et avec qui je ne suis pas, s'il me demande d'officialiser les choses, je le ferai." Voilà qui donne un petit espoir !

On n'est pas ensemble, je ne suis pas avec lui

Forcément curieux de connaître l'identité de celui qui fait chavirer le coeur de la belle brune de 33 ans, les chroniqueurs et notamment l'ex-gagnant de Secret Story, Benoît Dubois, n'ont pas hésité à la questionner sur ce sujet. "On n'est pas ensemble, je ne suis pas avec lui", a toutefois insisté la chroniqueuse. Cette dernière a toutefois donné quelques indices en précisant que son prétendant n'est pas connu du grand public.

Pour rappel, Ayem Nour a été en couple de 2013 à 2016 avec l'homme d'affaires Vincent Miclet avec lequel elle a eu un fils, Ayvin (6 ans). Ils se sont séparés en novembre 2016, quelques mois après la naissance de leur fils.