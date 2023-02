Diaporama : "Il est très beau !" : Laurent Ruquier et Hugo Manos amoureux, rares confidences du couple sur leur rencontre

1 / 25 "Il est très beau !" : Laurent Ruquier et Hugo Manos amoureux, rares confidences du couple sur leur rencontre

2 / 25 Laurent Ruquier s'est confié sur son compagnon Hugo Manos dans le magazine Gala. Laurent Ruquier à la sortie de l'émission "Les Grosses Têtes" aux studios RTL à Neuilly-sur-Seine, France. © Jonathan Rebboah/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

3 / 25 Il a notamment raconté que c'était lui qui l'avait contacté sur les réseaux sociaux, malgré leur 25 ans d'écart. Exclusif - Hugo Manos - Julie Pietri était l'invitée de l'émission TPMP People, enregistrée le 30/09/2022, présentée par M.Delormeau et diffusée le 01/10/2022 - Paris le 01/10/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 25 Couverture du magazine Gala. © Gala

5 / 25 Ils se sont rencontré après pas mal de temps à parler sur les réseaux sociaux et ont découvert des personnalités qu'ils ne pensaient pas l'un chez l'autre. Exclusif - Michèle Bernier et Laurent Ruquier - 100ème de la pièce "Je préfère qu'on reste ensemble" au Théâtre des Variétés à Paris le 12 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 25 Laurent Ruquier est notamment "plus doux et plus patient" qu'Hugo Manos ne le pensait. Exclusif - Laurent Ruquier - Anne Roumanoff fête ses 35 ans de carrière avec le spectacle "Anne Roumanoff & Co s'amusent" à l'Olympia de Paris le 4 décembre 2022. © Coadic guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

7 / 25 Hugo Manos, lui, est "moins sombre" que ce qu'il laisse voir sur Instagram. Exclusif - Hugo Manos - Julie Pietri était l'invitée de l'émission TPMP People, enregistrée le 30/09/2022, présentée par M.Delormeau et diffusée le 01/10/2022 - Paris le 01/10/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

8 / 25 Les deux hommes vivent désormais en couple depuis cinq ans. Exclusif - Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 30 août 2022 et présentée par C.Hanouna. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

9 / 25 Laurent Ruquier au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

10 / 25 Hugo Manos - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par M.Delormeau, et diffusée sur C8 le 10 septembre © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

11 / 25 Exclusif - Hugo Manos, Ludivine Retory - Julie Pietri était l'invitée de l'émission TPMP People, enregistrée le 30/09/2022, présentée par M.Delormeau et diffusée le 01/10/2022 - Paris le 01/10/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

12 / 25 Laurent Ruquier au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

13 / 25 Exclusif - Hugo Manos pose lors de L'enregistrement de l'émission Chez Jordan présentée par jordan de Luxe à Paris le 4 mai 2022. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

14 / 25 Exclusif - Laurent Ruquier en backstage de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

15 / 25 Exclusif - Rendez-vous avec Hugo Manos lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan", présentée par Jordan de Luxe. Paris, le 4 mai 2022. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

16 / 25 Exclusif - Laurent Ruquier en backstage de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

17 / 25 Portrait de Hugo Manos lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 4 mai 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

18 / 25 Exclusif - Hugo Manos - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", nouvelle version, présentée par M.Delormeau, et diffusée sur C8 le 19 février © Jack tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

19 / 25 Exclusif - Régis Laspalès et Laurent Ruquier - 100ème de la pièce "Je préfère qu'on reste ensemble" au Théâtre des Variétés à Paris le 12 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

20 / 25 Exclusif - Laurent Ruquier - Anne Roumanoff fête ses 35 ans de carrière avec le spectacle "Anne Roumanoff & Co s'amusent" à l'Olympia de Paris le 4 décembre 2022. © Coadic guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

21 / 25 Exclusif - Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 30 août 2022 et présentée par C.Hanouna. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

22 / 25 Exclusif - Laurent Ruquier - Anne Roumanoff fête ses 35 ans de carrière avec le spectacle "Anne Roumanoff & Co s'amusent" à l'Olympia de Paris le 4 décembre 2022. © Coadic guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

23 / 25 Exclusif - Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 30 août 2022 et présentée par C.Hanouna. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

24 / 25 Exclusif - Laurent Ruquier en backstage de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage