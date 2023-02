"Et je vous emm*rde !" : Laurent Ruquier en couple, tendre déclaration à Hugo dans Les enfants de la télé

Plus que quelques heures avant que ne sonnent les cloches de la fête de l'amour. La Saint-Valentin aura lieu le mardi 14 février 2023, comme la tradition l'exige, et c'est pourquoi le plateau de l'émission Les enfants de la télé a été redécoré de rouge et de blanc, quelques heures auparavant. Sur France 2, en guise d'introduction, Laurent Ruquier, maître du show, a profité de cette belle occasion pour demander à ses invités leur programme... et en a surtout profité pour savoir qui, autour de sa table, était en couple ou célibataire. Il n'a malheureusement pas obtenu grande satisfaction.

Moi, je suis avec mon mec

Michel Boujenah, Booder, Caroline de Margeridon, Priscilla Betti, Kev Adams... ils ont tous buté en touche ! Qu'il soit un coeur à prendre ou non, l'humoriste a expliqué qu'il ne serait pas disponible le soir de la Saint-Valentin puisqu'il sera "de passage en Belgique". "Pourquoi pas une jolie belge ? Il y a bien une Miss Belgique !", l'a donc taquiné Laurent Ruquier, faisant référence à son ancienne relation avec Iris Mittenaere. Cette petite plaisanterie a fait rire le public, certes, mais a surtout poussé le comédien à retourner la question à l'animateur. "Moi, je suis avec mon mec, s'est-il donc vanté. Hé ouais, on est amoureux. Et paf, moi je sais répondre aux questions. Et voilà ! Hé oui ! Et je vous emm*rde ! Moi je suis un homme heureux Monsieur Adams !"

26 ans d'écart

Voilà effectivement 5 ans que Laurent Ruquier est en couple épanoui avec Hugo Manos, un très jeune homme très musclé avec qui il semble avoir trouvé un joli équilibre. Leur 26 ans d'écart ? Pas un problème, ni pour l'un, ni pour l'autre. "Les premiers moments ensemble ne m'ont fait sentir aucun décalage, avouait l'ancien chroniqueur de TPMP People au magazine Public. C'est peut-être cette singularité qui m'a donné envie de construire quelque chose. Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge. La plupart des gens que je côtoie sont plus âgés que moi. Il faut dire que je suis un vieux dans un corps de jeune ! Une question d'expériences qui font grandir plus vite..."