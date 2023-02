"On ne m'a pas donné d'explication..." : Hugo Manos zappé de TPMP People, Matthieu Delormeau dans le viseur...

Révélé en 2017 dans Les Vacances des Anges 2 : Bienvenue chez les Grecs, Hugo Manos est depuis devenu une vraie star. Mannequin, influenceur, chroniqueur et compagnon de Laurent Ruquier, il brille à chacune de ses apparitions télévisées, notamment sur C8 où il officie régulièrement en tant que chroniqueur dans TPMP ou TPMP People. Tout du moins c'était le cas jusqu'à il y a quelques semaines... Plus discret ces derniers temps, le beau brun ne fait presque plus d'apparitions. Dans un entretien accordé à nos confrères de Public et publié le vendredi 10 février 2023, il a évoqué un choix délibéré de Matthieu Delormeau.

En effet, entre les deux hommes, la tension est visiblement palpable. "Cette absence n'est pas de mon fait, j'aurais continué avec plaisir. On ne m'a pas donné d'explications, mais je pense que Matthieu Delormeau préfère être entouré de gens avec qui il a une vraie complicité, qui le soutiennent coûte que coûte, comme l'équipe actuelle", a-t-il expliqué dans un premier temps. Si la guerre n'est pas officiellement déclaré entre l'animateur et le mannequin, il semble visiblement que l'ambiance ne soit pas au beau fixe non plus... D'ailleurs, Hugo Manos suppose que c'est son franc parler qui lui a coûté sa place dans l'émission...

Personne n'est irremplaçable

Convaincu de gêner, Hugo Manos est persuadé d'avoir été mis à l'écart pour son honnêteté parfois trop directe. "Moi, il ne me voyait pas comme un allié : j'ai toujours dit ce que je pensais, quitte à agacer. C'est dommage car je crois que j'étais légitime et force de propositions. L'émission avait un intérêt à m'avoir. Mais ça fonctionne tout de même très bien sans moi ! Personne n'est irremplaçable", a-t-il conclu.

Pour rappel, Hugo Manos est en couple avec Laurent Ruquier depuis 2018. Néanmoins, les deux hommes n'ont véritablement officialisé leur relation qu'en février 2022. Depuis, leur grande différence d'âge de 26 ans fait beaucoup jaser, mais les tourtereaux sont bien décidés à faire taire les critiques. "Je réponds avec humour, je fais des vidéos de réponses ironiques, sinon je bloque souvent les gens ou je les emmerde. Oui, j'emmerde les gens qui ne sont pas contents. Ce n'est pas leur vie, c'est la mienne, la nôtre. On est heureux et c'est ce qui compte", affirmait Hugo Manos en mai 2022 sur le plateau de TPMP People.