Kev Adams et Iris Mittenaere : leur premier rencard totalement hallucinant, "c'était extrêmement choquant"

C'est peut-être l'expérience amoureuse la plus folle qu'il ait vécu : entre 2017 et 2018, l'humoriste Kev Adams a partagé la vie d'une Miss Univers, la superbe Iris Mittenaere. Elue peu avant leur rencontre, et prise dans un tourbillon médiatique et d'obligations, la jeune femme avait pourtant succombé aux charmes de l'humoriste, peu habitué à ce genre de milieu.

Et celui-ci a dû en apprendre les règles assez vite, notamment lors de leur premier rendez-vous : alors qu'ils devaient se retrouver dans un restaurant, l'interprète de la série SODA a vu avec surprise débarquer la jeune femme... avec un chaperon ! Sa manageuse, américaine, ne la lâchait en effet pas d'une semelle et a fait passer au jeune homme quelques heures difficiles.

"J'essaye de faire connaissance avec cette fille, qui me plaît et m'intéresse fortement. Et au milieu il y a sa manageuse à l'époque. C'était un peu genre Whoopi Goldberg. Une meuf très présente quoi", avait-il raconté dans le podcast publié au moment du lancement de son Comedy Club parisien. Expliquant que la jeune femme l'avait prévenue que la manageuse serait présente, il avait vite compris que celle-ci devrait donner "l'autorisation pour absolument tout. N'importe quelle sortie, n'importe quelle apparition".

L'humoriste avait donc dû faire la conquête de la manageuse en plus de celle de la jeune femme avec qui il envisageait une relation. Mais le chaperon n'avait pas l'intention de se laisser faire, selon le jeune homme qui a même dû... changer de langue ! "Elle était assez difficile pendant les premières minutes, après elle s'est détendue. Elle m'a fait un truc que j'ai trouvé vraiment extrêmement choquant", s'était-il souvenu. "Genre je faisais une vanne, Iris elle rigolait et elle, elle faisait : 'Bah, c'est pas drôle'. Et moi j'étais en mode 'Bah c'est pas pour toi que je la faisais, la blague'. Donc il faut préciser autre chose. C'est qu'elle est américaine, donc par respect il fallait qu'on parle qu'en anglais. Donc c'est un date en anglais".

Alors que "la meuf ne lâchait pas" selon lui, elle avait été jusqu'à lui demander : "Tu veux quoi d'Iris ? Tu attends quoi toi, exactement ?". Un véritable "entretien d'embauche", visiblement concluant puisque la Miss Univers a succombé à l'humoriste pendant environ un an. Et malgré une belle histoire, tous les deux ont fini par se séparer.

Depuis, Kev Adams n'a plus jamais reparlé d'une quelconque histoire d'amour mais plaisante régulièrement sur celle-ci. Iris Mittenaere quant à elle, a d'abord vécu une courte histoire avec Anthony Colette puis avec l'homme de sa vie, Diego, à qui elle vient de dire oui pour la vie !