Iris Mittenaere et Diego El Glaoui vont se marier ! Photos de la romantique demande et du sublime diamant

Elle a beau avoir frôlé le drame en Grèce, les vacances de rêve en amoureux se finissent sur une note merveilleuse pour Iris Mittenaere. L'ancienne Miss France va se marier avec Diego El Glaoui, qui lui a fait sa demande, comme annoncé par l'heureuse fiancée, sur Instagram, ce samedi 27 août 2022. "YES !!!, a-t-elle écrit avec un emoji bague de fiançailles. C'est sur les bords du lac de Côme que nous nous sommes dit que ça serait pour la vie." Une légende qui en dit long sur l'état de bonheur dans lequel le couple se trouve actuellement et une photo qui en témoigne tout autant.

Sur ces beaux clichés, en noir et blanc, on peut voir Iris Mittenaere sur un bateau dans les bras de son amoureux, l'air choqué et heureux. Puis un zoom sur sa superbe bague. L'ex-reine de beauté de 29 ans arbore ensuite sa fabuleuse bague tout en se délectant d'un verre de rosé, pour célébrer le joyeux évènement qui marque un tournant dans la vie de son couple. Si les amoureux sont clairement sur un petit nuage depuis quelques heures, la future mariée n'est pas près de dormir.

Des larmes "48h de suite"

En story, Iris Mittenaere en a dit plus sur son état. "Je ne dors plus depuis quelques jours ahah, j'ai pleuré pendant 48h de suite, fait savoir l'influenceuse à sa large communauté. Je ne vous jure je suis tellement heureuse de partager ça avec vous... vous m'avez vu passer par toutes les étapes de la vie... et aujourd'hui c'est un nouveau chapitre qui démarre et vous êtes toujours là." Une belle déclaration de celle qui vient de recevoir le plus bel aveu d'amour et d'engagement de la part de Diego El Glaoui.