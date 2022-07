Malika Menard fête ses 35 ans : des Miss France, un champion du monde... soirée branchée en plein Paris

Le 14 juillet dernier, Malika Menard a soufflé sa 35e bougie. La belle brune qui a été notre Miss France en 2010 n'a cependant marqué le coup que quelques jours plus tard, le 20 juillet. Une grande soirée a en effet été organisée au Rose Bonbon, une péniche en plein air située dans le très chic 8e arrondissement de Paris, où la vue sur la Tour Eiffel y est exceptionnelle.

C'est d'ailleurs face à la Dame de fer que Malika Menard a immortalisé certains des meilleurs moments de la soirée. Dans une tenue canon de luxe qu'elle s'est procurée dans un showroom parisien, la jeune femme a pris la pose devant les photographes présents aux bras de ses invités très VIP. Elle a par exemple pu compter sur la présence du champion du monde de muay-thaï et de kick-boxing Cyril Benzaquen, sur celle de la bloggeuse mode Kenza Sadoun El Glaoui, soeur de Diego qui n'est autre que l'amoureux de longue date d'Iris Mittenaere, mais surtout sur une poignée de Miss.

En effet, trois ambassadrices du pays incontournables ont fait le déplacement pour célébrer Malika Menard, à savoir Flora Coquerel (Miss France 2014), Clemence Botino (Miss France 2020) et Cindy Fabre (Miss France 2005). Ensemble, elles n'ont pas manqué de faire le show, toutes plus ravissantes les unes que les autres dans des petites robes estivales et témoignant de la complicité de leur quatuor. (Voir notre diaporama).

Aucune trace en revanche d'un compagnon pour Malika Menard. Aux dernières nouvelles, celle-ci serait toujours célibataire depuis sa rupture l'été dernier avec le charmant restaurateur Christophe. Elle vient donc de passer une année complète en solo mais, qu'à cela ne tienne, Malika y trouve beaucoup de positif. "J'ai pu faire véritablement attention à moi, me pardonner, me découvrir, me re-découvrir et prendre conscience de certaines de mes forces insoupçonnées. Alors, je lève mon verre à nous deux et trinque à ta santé et au temps qu'il nous reste ensemble, ô doux célibat", célébrait-elle sur son compte Instagram.