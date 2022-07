Malika Menard canon en tenue de luxe pour son anniversaire, des Miss France de la partie

Malika Menard est véritablement la reine de la fête. Comme toujours au milieu du mois de juillet, elle met le paquet pour célébrer son anniversaire. Notre Miss France 2010 a soufflé sa 35e bougie le 14 juillet dernier mais ce n'est que ce mercredi 20 juillet qu'elle a organisé une grande soirée. La jolie brune a pour l'occasion privatisé le Rose Bonbon, un bar en plein air situé dans le très chic 8e arrondissement de Paris, face à la Tour Eiffel.

Au programme : des cadeaux, beaucoup de danse, un gros gâteau aux fruits comme elle aime et surtout des invités très VIP ! Via sa story Instagram, Malika Ménard a notamment indiqué avoir passé ce moment mémorable en compagnie de quelques copines Miss, à savoir Flora Coquerel, Clemence Botino et Cindy Fabre. Ensemble, elles n'ont pas manqué de faire le show, toutes plus ravissantes les unes que les autres, et immortalisant leur quatuor en photos. Mais Malika Ménard se démarquait assurément de toutes. La belle brune avait opté pour un ensemble composé d'une jupe et d'un crop top du même motif avec un brin de brillance. Il s'agit d'un look qu'elle s'est procuré à Loca Market, un showroom parisien où il est possible de louer de sublimes tenues de luxe.

Sur Instagram, Malika Menard a résumé sa soirée à travers une vidéo où elle apparaît rayonnante et très heureuse. "Fêter mon anniversaire, c'est surtout l'occasion de réunir tous mes proches une fois par an et de lâcher prise avec eux", a-t-elle écrit en légende.