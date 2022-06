Malika Ménard, déjà un an passé "tous les deux" : l'ex-Miss célèbre un jour spécial !

Et de poursuivre : "Nous y voilà, un an plus tard. Qui l'eut cru ? Certainement pas moi, je n'avais pas pour nous deux, une projection sur du long terme. Quelques mois, une relation pansement comme on aime à les qualifier, me paraissaient largement suffisants. Et pourtant, une année entière vient de s'écouler et nous voilà apprivoiser. Et ce malgré, certains articles de presse qui estiment que j'ai 'connu une série d'échecs sentimentaux'." Des mots qui ne lui conviennent pas, elle qui précise qu'une relation réussie ne doit pas forcément se conclure par "un mariage, des enfants et l'achat d'une maison".

La belle qui a annoncé sa rupture avec Christophe, charmant restaurateur, l'été dernier indique avoir "trop aimé", "mal aimé", "trop mal aimé". "J'ai surement ...trop mal été aimé également. Mais, je reste la seule à pouvoir le dire ou l'écrire, précise-t-elle. Aujourd'hui, c'est la fête : joyeux un an, cher célibat. Grâce à toi, j'ai pu faire véritablement attention à moi, me pardonner, me découvrir, me re-découvrir et prendre conscience de certaines de mes forces insoupçonnées. Alors, je lève mon verre à nous deux et trinque à ta santé et au temps qu'il nous reste ensemble, ô doux célibat." Une mise au point nécessaire pour la belle !