Iris Mittenaere frôle le drame en Grèce, son compagnon Diego sous le choc

La Grèce est l'une des destinations les plus prisées des vacanciers pendant l'été. Ses eaux turquoises, ses maisons blanchies à la chaux et l'accueil des locaux... Le pays et ses îles font rêver alors Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont mis le cap sur les Cyclades. Le couple, toujours aussi amoureux, savoure son séjour paradisiaque en dévoilant des clichés et des vidéos de leurs escapades et de leurs moments en amoureux bien loin des tracas du quotidien et de l'agitation de la capitale. Mais leur séjour a bien failli virer au drame.

Sur son compte Instagram, Diego El Glaoui a partagé des clichés d'une sortie bateau à l'issue de laquelle les tourtereaux se sont rendus au restaurant. Un bon moment qui s'est malheureusement conclu par une grosse frayeur. Comme l'a indiqué l'entrepreneur dans sa story Instagram (voir diaporama), ils ont vécu "une histoire improbable qui aurait pu mal se terminer."

"Nous avons navigué de nuit. Obscurité totale car aucune lune ce soir. Je naviguais aux instruments uniquement, entre l'île de Santorin et l'île de Ios, avec une visibilité de zéro mètre. J'aperçois au dernier instant dans ma vision périphérique comme un énorme truc blanc qui nous fonce dessus dans une trajectoire convergente, révélé par mon feu tribord. Un ÉNORME GOELAND." L'animal "volait dans le noir total à la même vitesse" qu'eux, à "environ 45km à l'heure" et a failli percuter l'ancienne reine de beauté.

"Il a manqué d'heurter Iris de plein fouet ! Il l'a finalement juste effleurée (contact léger mais ça reste impressionnant) dans une manoeuvre d'évitement de dernière seconde. Improbable et surprenant. Bref, plus de peur que de mal pour lui comme pour nous" a-t-il conclu. Une sacrée frayeur qui aurait pu gâcher leurs vacances si l'ex-Miss France avait fini à l'hôpital. Tout est donc rentré dans l'ordre. Iris Mittenaere va pouvoir continuer à dévoiler son corps de rêve en bikini pour le plus grand bonheur de ses abonnés... Et de son chéri Diego El Glaoui !