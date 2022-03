Iris Mittenaere incendiaire au bras de son chéri, Emmanuelle Béart, déesse grecque écarlate

Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire et épouse du président Alassane Ouattara, a convié de nombreuses personnalités à Abidjan, le 11 mars 2022. En premier lieu, chacun a pu assister à une visite en musique du groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo, financé par les dons récoltés les années précédentes par l'association Children of Africa. Puis un gala et une vente aux enchères ont pris place à l'hôtel Sofitel Ivoire.

"Il y a quatre ans, il n'y avait que des broussailles", explique Dominique Ouattara au magazine Gala, en évoquant le fameux groupe scolaire construit à l'aide de son association. La première dame a, ensuite, changé de tenue pour se mettre sur son trente-et-un, tout comme ses convives. Les fonds collectés lors du dîner spécialement conçu par le chef trois étoiles Yannick Alleno et la cheffe ivoirienne Prisca Gilbert et de la vente aux enchères seront affectés à deux projets d'une importance capitale : la construction d'un foyer pour les femmes victimes de violences et leurs enfants, ainsi que l'agrandissement de la Case des enfants, qui accueille depuis 1998 des enfants vulnérables.

Têtes couronnées, célébrités... ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire, pour soutenir l'association Children of Africa. Samuel Le Bihan, Aure Atika, ont retrouvé à l'hôtel Sofitel Ivoire Nicolas Sarkozy, Tomer Sisley et sa femme Sandra Sisley, Kamel Ouali et son ami, Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui, Edouard Nahum, Houda Hammoucha et Bertrand Vidal, Noémie Lenoir, Amira Casar, Emmanuelle Béart, Innoss'B, la réalisatrice Yamina Benguigui, Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique sportif sénégalais, Cyrille Bolloré, Martin Bouygues et son neveu Cyril Bouygues, la princesse Ira de Furstenberg, Claudie Stolz et Constance Benqué, Kaaris, Mme Da Ny Madar, Isaach de Bankolé, Alexandre Arcady et sa compagne Sabrina Guigui, Serge de Yougoslavie et Ilona sa nouvelle compagne, le prince Charles Philippe d'Orléans et Claudie Stolz, MC Solaar, Dominique Besnehard, Fally Ipupa ou encore le groupe Toofan.