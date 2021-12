Miss France : Iris Mittenaere s'en prend aux règles, ses propos cash sur les critères de sélection

Le 11 décembre dernier, Diane Leyre a été élue Miss France 2022 à l'issue d'une nouvelle élection très scrutée et surtout très commentée. En effet, comme chaque année, le concours de beauté a fait l'objet de polémiques en raison de son règlement jugé trop restrictif. Au mois d'octobre, en marge de l'événement, l'association Osez le féminisme a même intenté un procès contre la société Miss France auprès des Prud'hommes pour "sexisme" et "non respect du droit du travail".

Une action en justice pour laquelle s'était insurgée la nouvelle directrice Alexia Laroche-Joubert, laquelle avait justifié les critères requis. "Quand on dit : pas d'enfant, il y a une raison. La miss qui va être élue va sillonner la France entière à la rencontre des Français, ça demande une disponibilité importante", défendait-elle notamment auprès du Parisien. Alexia Laroche-Joubert expliquait être en revanche ouverte à entamer des discussions autour de la taille des Miss, ou même de la possibilité d'avoir un tatouage. Mais pour Iris Mittenaere, il faudrait aller plus loin encore.

Lors d'un entretien pour Télé Loisirs, celle qui a été élue Miss France puis Miss Univers en 2016 s'est rangée du côté de ceux qui aimeraient voir le concours plus tolérant. "Pour moi, il faudrait faire comme Miss Univers, abolir toutes les règles. Ce serait encore mieux. Laissons les gens choisir la Miss qu'ils veulent et pour les laisser choisir il faudrait ne pas avoir de filtre dès le début des sélections", a-t-elle estimé.

En attendant de le voir évoluer, Iris Mittenaere reste une grande supportrice de l'événement. Elle a d'ailleurs regardé avec attention la dernière cérémonie et avait l'intuition que Diane Leyre remporterait la couronne : "C'était ma favorite depuis le début. (...) Quand je l'ai vue arriver sur la scène j'ai dit à Diego (son compagnon, ndlr) et aux gens autour de moi : 'c'est elle qui va gagner, c'est sûr'. Je ne m'étais pas trompée."