Iris Mittenaere : Contre la canicule, la Miss opte pour un maillot de bain qui en montre beaucoup...

Un coup de chaud s'abat sur la France et même jusqu'au Maroc où on a atteint des températures jusqu'à 45°C ce week-end. Une canicule à laquelle Iris Mittenaere, Miss France 2016, n'a pas échappé ! La jeune femme de 29 ans s'est offert un séjour de rêve sous le soleil de Marrakech - où on a fêté les 10 ans du festival d'humour autour de Jamel - accompagnée de son fiancé Diego El Glaoui. Les deux tourtereaux publient régulièrement des photos de leur séjour sur leurs comptes Instagram respectifs.

Et qui dit soleil, dit forcément tenue légère, surtout pour une ancienne miss. En effet, alors qu'elle avait fait sensation avec un soutien-gorge scintillant lors du premier défilé croisière d'Etam le 12 mai dernier, c'est cette fois avec un maillot de bain blanc au décolleté très sexy avec un visage sans make-up qu'Iris Mittenaere a affolé la Toile. On remarque d'ailleurs que ses seins sont à peine cachés par le tissu ! Comme d'habitude, elle est incendiaire.