Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau : Rare et belle photo avec leurs deux enfants pour un jour spécial !

Ce dimanche 19 juin 2022, c'est la fête des Pères ! Et en parlant de papa, c'est Jamel Debbouze, père de Léon (13 ans) et Lila (10 ans), qui a été mis à l'honneur quelques heures plus tôt, ce samedi 18 juin sur Instagram. Mais ce fut pour une autre occasion. En effet, le célèbre humoriste fêtait ses 47 ans. Un anniversaire que n'a pas manqué de lui souhaiter sa femme et journaliste Mélissa Theuriau.

La journaliste, animatrice et productrice a posté ce tendre message sur Instagram : "Joyeux anniversaire à la plus belle personne que je connaisse sur cette terre". Le tout accompagné d'une belle et rare photo de famille à quatre avec les enfants aux yeux maquillés comme au carnaval ! Aux côtés de leurs enfants, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau forment un couple toujours aussi amoureux après 14 ans de mariage. Un anniversaire qu'ils avaient également célébré le 7 mai 2022.