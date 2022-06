Camille Lellouche : Très enceinte et en maillot de bain, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Lorsqu'elle a annoncé sa grossesse sur Instagram d'une photographie très "cute", où on voyait son ventre arrondi à côté de petits chaussons de bébé, personne n'y a cru : il faut dire que Camille Lellouche avait réussi à bien dissimuler ce joli événement de sa vie ! Mais désormais, en attendant sa petite fille qui devrait naître en octobre, pas question pour l'humoriste de tout arrêter... au contraire !

Actuellement en vacances au soleil avec des amis, celle qui fête ses 36 ans ce vendredi a décidé en effet de se servir de ce baby-bump de plus en plus proéminent pour faire rire ses abonnés. Récemment, elle a d'ailleurs publié sur Tik Tok une vidéo en deux parties, dans laquelle on la voit imiter les influenceuses et leurs vidéos aux ambiances zen, autour de la piscine.

Hilarants, ces sketchs ont fait un carton auprès du public, qui a totalement reconnu les conseils parfois agaçants de ces jeunes femmes populaires sur Instagram. "Une tueuse", "Tellement vrai" ou encore "Tu es la meilleure", peut-on lire dans les commentaires conquis de la deuxième partie, qui a atteint le million de vues en moins de 24 heures. Mais certains ne remarquent qu'une seule chose : son ventre arrondi !