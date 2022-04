Camille Lellouche déçue et trahie : "Certains sont tes amis quand tu leur donnes, mais..."

La chanteuse et comédienne Camille Lellouche a pris la parole ce mercredi sur Instagram pour s'exprimer à propos de ses relations amicales. Visiblement blessée par le comportement d'un proche, la jeune femme de 35 ans a tenu à clarifier la situation et surtout envoyer un message à ses "vrais" amis.

C'est dans la nuit entre hier et aujourd'hui que Camille Lellouche a envoyé un message à ses détracteurs, en particulier un ami qui l'aurait trahie. "Certains sont tes amis quand tu leur donnes tout, mais quand ça ne va plus dans leur sens tu vois leur vrai visage, même au bout de plusieurs années" a regretté l'ancienne participante de The Voice en 2015 qui vise certainement une personne en particulier. "Préservez-vous. Les gens qui vous aiment vraiment ne vous inventeront pas de vie douloureuse alors que vous êtes plus qu'heureuse. Ils seront contents pour vous sincèrement" a spécifié la comédienne qui tenait à démentir toutes rumeurs expliquant qu'elle ne serait pas épanouie en particulier depuis qu'elle a été révélée en 2014 sur Youtube puis TF1. Finalement cette dernière a conclut sa story par un message positif en remerciant son entourage qui la soutient dans toutes les circonstances. "A tous mes amis, mes bienveillants, je vous aime. Merci d'être là pour de vrai. Toujours" a ainsi affirmé Camille Lellouche (voir diaporama).

La comédienne est depuis ce début de mois d'avril à l'affiche de la saison 2 évènement du show LOL : Qui rit, sort, un programme animé par Philippe Lacheau et Alexandra Lamy dans lequel une bande d'humoristes et comédiens doivent s'éliminer en se faisait rire, jusqu'a élire un grand vainqueur. On retrouve ainsi au programme Eric et Ramzy, sa soeurMelha Bedia, Ahmed Sylla , Panayotis Pascot, JustRhiad, Gérard Darmon, Audrey Fleurot et Alice David. La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime.