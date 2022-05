Camille Lellouche enceinte : "une baleine", "éclatée", elle brise le silence sur sa grossesse !

C'est la nouvelle qui a marqué les internautes cette semaine, Camille Lellouche est enceinte. À 35 ans, la jeune humoriste, révélée dans le télé-crochet The Voice attend son premier enfant, comme elle l'a annoncé elle-même sur Instagram, le 17 mai 2022. C'est avec une tendre photo de son baby-bump que l'actrice et chanteuse a confirmé son bonheur d'être bientôt maman. Alors que tous ses fans s'emballent autour de sa situation sentimentale intrigante, se demandant qui pourrait bien être l'heureux papa, Camille Lellouche brise désormais le silence sur son état de santé, ce vendredi 20 mai 2022.

Après avoir évoqué, dans les larmes, son bonheur de devenir bientôt maman d'une petite fille à sa communauté, l'artiste se livre sans tabou sur les désagréments de la grossesse. Notamment la fatigue. "Moi je suis en pleine forme, faux ! Je suis épuisée", confie-t-elle pleine d'humour en vidéo en story. "Morte", "éclatée", la future maman multiplie les termes pour évoquer son état. Puis, évoquons désormais la prise de poids. "On est sur une belle prise de masse, lâche-t-elle face caméra. Je parlerais pas de poids, je parlerais de masse !" "C'est tout ce qu'on aime juste avant l'été", ironise-t-elle. "Il y a des choix dans la vie à faire et quand tu veux un enfant tu prends des kilos, chantonne l'artiste à ses fans. Tu deviens une baleine !"

Elle confie néanmoins être en train de vivre "les plus beaux moments de sa vie" et attendre avec impatience "qu'elle" soit née. Une petite fille grandement désirée par l'artiste, à en croire son impatience et son état de bonheur malgré les désagréments de la grossesse. L'occasion aussi pour Camille Lellouche de dévoiler à nouveau son ventre qui s'arrondi, et qui est déjà bien visible puisqu'elle a attendu cinq mois avant de le révéler au public. "Je reviens dans 10 kilos, c'est à dire demain", plaisante-t-elle. Puis, comme déjà fait auparavant, elle ne manque pas de remercier ses abonnés pour leur précieux soutien et leurs doux messages. Avant de reposter la photo de son baby bump, qui semble la réjouir, malgré cette prise de poids.

Camille Lellouche est-elle en couple ?

Ce qui intrigue ses fans c'est sa situation sentimentale. L'artiste est-elle en couple ? Il faut dire que Camille Lellouche a toujours été des plus discrète sur la question. Si une vidéo d'elle aux côtés de Rayane Bensetti, où elle tenait des propos plutôt équivoques, et où l'on avait pu voir un bisou échangé, avait lancé une rumeur au sujet d'une possible relation entre elle et le comédien, rien n'a jamais été confirmé à ce sujet. En novembre 2021, c'est la première fois qu'elle brise le silence sur sa vie privée en témoignant de violences conjugales, dont elle a été victime avec son premier amour. "J'étais en permanence avec l'envie de vomir. Je suis passée de 52 kilos à 40 en deux mois. J'étais très très très maigre. Je suis devenue une ombre", avait fait savoir la chanteuse. Une séquence lourde en émotions.