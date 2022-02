Camille Lellouche et Rayane Bensetti : Leur bisou qui a fait scandale et détruit leur relation

Camille Lellouche est à l'affiche de Mon inconnue, film d'Hugo Gélin diffusé sur France 3 ce lundi 7 février. L'histoire de Raphaël, marié à Olivia, à qui la vie offre la chance de reconquérir la femme de sa vie et de repartir à zéro pour être heureux en amour. Cette fiction est bien loin d'être une réalité pour l'artiste, découverte dans le télé-crochet The Voice.

En avril 2021, des images d'elle échangeant un baiser très langoureux avec son ami comédien Rayane Bensetti avaient enflammé la Toile. Et pour cause : le héros de Tamara était censé être très très proche de Denitsa Ikonomova, rencontrée sur le parquet de Danse avec les stars. Ce scandale aurait pu rapprocher les deux amis et déboucher sur une histoire d'amour mais il en a finalement été autrement. Camille Lellouche et Rayane Bensetti cessaient de se suivre les réseaux sociaux quelque temps après et semblent ne plus s'être adressé la parole depuis leur échange plus qu'amical. Du moins, pas directement car pour beaucoup, Camille Lellouche aurait réglé ses comptes avec l'acteur en chanson.

Dans son morceau Fumette, dévoilé au mois de juillet, Camille Lellouche évoque la consommation de joint d'un homme dont elle a été très proche et à qui elle reproche le côté lâche et "mytho". Les fans n'ont pas tardé à faire le rapprochement avec l'épisode Rayane Bensetti. Dans la vidéo en question, le comédien de 28 ans fumait un joint avec "la famille" avant qu'il ne se fasse reprendre par l'artiste : "La famille, la famille... Je te suce hin quand même".

Rayane Bensetti avait présenté ses excuses dans la foulée, conscient que son geste ait heurté des personnes importantes : "Je réalise que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi. Je voudrais donc prendre ce temps pour m'excuser des choses que j'ai faites et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et de celles dont ils ne veulent pas assumer la responsabilité". Malgré cette tentative, Rayane Bensetti confirmait finalement sa rupture avec Denitsa Ikonomova. Et son amitié avec Camille Lellouche n'a a priori pas repris là où elle avait été laissée. La prochaine fois, Rayane Bensetti tournera sept fois sa langue mais dans sa bouche avant de parler...