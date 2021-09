Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova fâchés pour de bon ? Il évoque enfin leur relation

Ils ne s'affichent plus ensemble, mais ils sont toujours en bons termes. Comme il le fait régulièrement, Rayane Bensetti s'est prêté à une nouvelle session de questions/réponses avec ses abonnés Instagram, le 28 septembre 2021. Notamment interrogé sur l'état de sa relation avec Denitsa Ikonomova, le jeune comédien de 28 ans a accepté de répondre...

A la question de savoir s'il est toujours en contact avec la danseuse de 34 ans, Rayane Bensetti a simplement répondu "oui", avant d'ajouter : "D'ailleurs je la trouve top comme juge sur DALS." Sept ans après avoir remporté la saison 5 de Danse avec les stars (TF1), l'acteur suit donc le retour de l'émission cet automne, avec un tout nouveau jury. Son compliment à l'égard de son ex-partenaire de cha-cha laisse donc penser qu'ils entretiennent une relation cordiale après les vives rumeurs de rupture, sur fond de tromperie avec Camille Lellouche...

En avril 2021, Rayane Bensetti avait surpris ses fans en échangeant un langoureux baiser avec la chanteuse Camille Lellouche lors d'un livestream CamKev Comedy and Songs. Dans la foulée, des curieux notaient que Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti ne se suivaient plus sur Instagram, alors qu'ils étaient inséparables depuis leur participation à DALS, tant et si bien qu'on les disait en couple. Romance qu'ils n'ont jamais véritablement confirmée.

Peu après cette surprenante vidéo avec Camille Lellouche, la star des films Tamara s'était excusée auprès de ses fans. Pour ce qui est de son statut amoureux, il avait confié être célibataire en juillet dernier.