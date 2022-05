Camille Lellouche enceinte : Est-elle en couple ? Sa situation sentimentale intrigue...

C'est l'information qui a le plus surpris les internautes ce mardi 17 mai 2022 : Camille Lellouche est enceinte. À 35 ans, la jeune humoriste, révélée dans le télé-crochet The Voice attend son premier enfant. C'est sur Instagram que Camille Lellouche a tenu à annoncer l'heureuse nouvelle à sa communauté. En larmes, très émue et bouleversée probablement par le changement hormonal lié à une grossesse, la jeune femme a partagé son bonheur avec ses 2,4 millions d'abonnés et révélé par l'occasion le sexe du bébé.

Mais si la nouvelle a tant surpris ses fans, ce n'est pas seulement parce qu'elle a réussi à garder l'information secrète pendant 5 mois mais aussi parce que la situation sentimentale de Camille Lellouche interpelle. Est-elle en couple ? C'est la question qui revient le plus sur Twitter, ou en commentaires de sa publication depuis quelques heures. Certains fans de l'humoriste ayant même pensé à un prank en voyant cette photo de son baby bump, sans voir son visage avec. La future maman, qui attend une petite fille, comme révélé, a toujours été très secrète sur sa vie sentimentale, ce qui intrigue d'autant plus.

Un lourd passé sentimental

Si une vidéo d'elle aux côtés de Rayane Bensetti, où elle tenait des propos plutôt équivoques, et où l'on avait pu voir un bisou échangé, avait lancé une rumeur au sujet d'une possible relation entre elle et le comédien, rien n'a jamais été confirmé à ce sujet. En novembre 2021, c'est la première fois que Camille Lellouche acceptait néanmoins de fendre l'armure en évoquant sa vie privée à la télévision dans Sept à Huit. Un moment chargé en émotion puisque l'artiste y a reconnu avoir été victime durant longtemps de violences conjugales. "J'étais en permanence avec l'envie de vomir. Je suis passée de 52 kilos à 40 en deux mois. J'étais très très très maigre. Je suis devenue une ombre", s'est ainsi souvenue celle qui a sorti son premier album A.