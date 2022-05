Camille Lellouche enceinte : Sa grossesse surprise révélée avec une photo de son baby bump !

A 35 ans, Camille Lellouche est enceinte de son premier enfant. Un bébé surprise dont elle a révélé la venue prochaine par une publication partagée sur son compte Instagram, ce 17 mai 2022. L'ancienne candidate de l'émission The Voice a posté une photo de son baby bump et un message éloquent.

Sur son compte suivi par 2,4 millions d'abonnés accros à ses nombreuses vidéos humoristiques, Camille Lellouche prend donc la pose avec un ventre déjà bien rond, signe d'une grossesse qui date de quelques mois et qu'elle a réussi à garder secrète jusqu'ici. "Je t'aime tant déjà", écrit-elle sobrement en légende de sa publication. On la voit sous le soleil, au bord d'une piscine, tenant une paire de baskets pour bébé dans une main et l'autre main posée sur son baby bump naissant. Visiblement, celle que l'on peut retrouver depuis avril dernier dans le programme LOL : Qui Rit, Sort, sur Amazon Prime Video, ne blague pas.

"Je suis trop contente de vous annoncer ça, j'ai envie de chialer, c'est les hormones ! Putain, je suis trop contente ! Je voulais trop vous l'annoncer, avec l'été, je me voyais mal mettre des pulls over ! Je suis trop contente, merci d'être là depuis toujours. C'est une petite fille, voilà je le dis", a-t-elle commenté, avec des trémolos dans la voix, en story Instagram. La naissance est prévue pour septembre environ.

Camille Lellouche a reçu de nombreux messages de félicitations de ses abonnés mais aussi de personnalités du show business, le chef Cyril Lignac postant plusieurs émojis coeurs, le comédien Hugo Gélin évoquant lui "une merveilleuse nouvelle" et la chanteuse Clara Luciani postant des émojis avec des coeurs dans les yeux.