Camille Lellouche enceinte : elle évoque le père de son bébé, qui la trouve "sublime"

Camille Lellouche est ensuite entrée dans les détails peu glamour qui constituent désormais son quotidien de future maman. La chanteuse et comédienne a énuméré tous les mauvais côtés de sa grossesse avec beaucoup de second degré : "Jambes flasques, jambes lourdes, cellulite, varices, boutons dans le dos, boutons en corolle autour de la bouche, nausées, vomissements, impossible de dormir ! Ça fait que cinq mois, j'ai pris 10 kilos. (...) Non, sans mentir, c'est incroyable mais c'est vrai que vous mentez trop ! Tous et toutes !"

Contrairement à ce à quoi elle s'attendait, Camille Lellouche n'a pas les cheveux sublimes, la peau parfaite et l'allure qu'on lui avait prédit qu'elle aurait. Et pour la toute première fois, Camille Lellouche évoque même l'homme qui partage sa vie et qui continue de "la trouver sublime." Proche de sa communauté, l'artiste de 35 ans a avoué qu'elle ne cacherait rien des mauvais côtés que peut avoir la grossesse : "Je ne vous mentirai jamais, je vous dirai tout, rien que la vérité, toute la vérité ! Je ne vous ferai rien miroiter." On a déjà hâte pour elle de la rencontre avec sa petite fille !