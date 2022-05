Jamel Debbouze et Melissa Theuriau fêtent leurs 14 ans de mariage : Séjour de rêve au Château de Versailles

"Les plus beaux", "Vous êtes magnifiques", "Encore une très très longue et longue vie dans le bonheur", "Le super couple long amour a vous deux et vos enfants amour santé bonheur", "Joyeux anniversaire de mariage", "Joyeux anniversaire de mariage ! Vous êtes tellement mignons tous les deux !" ont commenté les abonnés de l'humoriste.

Les coulisses de leur coup de foudre

Parents de Lila, 10 ans et Léon, 13 ans, Jamel Debbouze et Melissa Theuriau s'étaient rencontrés en 2006 sur le tournage d'Astérix aux Jeux olympiques. Interviewé parNikos Aliagas dans 50 Mn Inside, l'ancien leader du Jamel Comedy Club avait raconté les coulisses de leur coup de foudre : "Il m'est arrivé exactement la même chose que mon personnage Numérobis qui a eu le coup de foudre avec Adriana Karembeu. C'était très fulgurant. Ce n'était pas prévu (...) Sur le moment, on sait que c'est particulier et qu'il se passe quelque chose de très fort. Quoi ? On ne peut pas mettre de mots dessus."

Le couple s'était fiancé en 2007 avant de se marier en 2008 au cours d'une sublime cérémonie non loin de Trappes, d'où est originaire l'humoriste, dans la vallée de Chevreuse (Yvelines). De religions différentes, les amoureux avaient organisé une première cérémonie catholique en France avant de s'envoler à Marrakech pour la deuxième partie du mariage, célébrée cette fois-ci par un imam.