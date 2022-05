Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau avec leurs enfants Léon et Lila : grande réunion de famille pour célébrer l'Aïd

Jamel Debbouze se souvenait d'ailleurs du parcours de son père et de sa manière d'élever ses enfants : "Il a fait avec ce qu'il a pu, il a été déraciné de son pays d'origine, de ses amis et sa famille. Il a fait un sacrifice que je n'aurais pas fait pour les miens... (...) Aujourd'hui je suis très impressionné, très respectueux de l'homme qu'il est, je lui dit et je l'exprime mieux. On est de plus en plus bavards !" confiait-il en 2018 dans l'émission Sept à Huit. S'il n'est plus de ce monde, le papa de Jamel Debbouze a eu le temps de constater à quel point son fils était heureux.

En 2007, Jamel Debbouze a croisé la route de Mélissa Theuriau sur le tournage d'Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Si les premiers instants sont particuliers, la suite, tout le monde la connaît. Le couple se marie le 7 mai 2008 au domaine de l'abbaye des Vaux de Cernay dans les Yvelines. De ce mariage naît sept mois plus tard leur garçon Léon suivi de Lila en septembre 2011. La journaliste et l'acteur sont toujours aussi amoureux quatorze ans plus tard. Il y a deux ans, pour leur anniversaire de mariage, Jamel Debbouze écrivait d'ailleurs : "C'était hier... Et aujourd'hui, je t'aime comme jamais. Merci ma chérie." On a déjà hâte de découvrir ce qu'il dira dans le prochain.