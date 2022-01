Jamel Debbouze : Son fils Léon, 13 ans, fait déjà la taille de Mélissa Theuriau !

Il faut avoir un oeil sur ce qu'ils font

Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se sont rencontrés en janvier 2007, se sont mariés l'année suivante au domaine de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, dans les Yvelines, et ont fondé l'une des familles les plus suivies de France. Après des mois d'anonymat, leur fils Léon est apparu, à visage découvert, sur le compte de ses parents en juin dernier, à l'occasion de l'anniversaire de son père.

Mais pourra-t-on, bientôt, suivre les aventures du jeune garçon de manière plus régulière ? "Ils n'ont pas l'âge, expliquait récemment sa mère dans le Buzz TV du journal Le Figaro. Mais j'ai un ado de 13 ans qui commence à avoir très envie d'avoir des réseaux sociaux et on y est opposé pour l'instant. On essaye de résister. Après, ça fait aussi partie d'un mode de fonctionnement, d'échange et de sociabilité entre jeunes donc il faut toujours trouver l'équilibre entre ne pas les isoler complètement et regarder, avoir un oeil sur ce qu'ils font." Encore un peu de patience...