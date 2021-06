Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : Leur fils Léon (12 ans) enfin à visage découvert !

C'est jour de fête chez les Debbouze ! Ce vendredi 18 juin 2021, Jamel Debbouze fête ses 46 ans. Loin des caméras, l'humoriste passe du temps avec ses enfants, Léon, 12 ans et Lila, 9 ans et sa femme, la journaliste Mélissa Theuriau.

Via son compte Instagram, la productrice d'émissions et de documentaires a partagé une jolie photo d'elle, enlaçant son fils Léon, qui apparaît le visage découvert pour la première fois. "Just the four of us" (Juste nous quatre), écrit l'ancienne présentatrice de Zone Interdite.

Embrassant tendrement son grand garçon sur la joue et l'entourant de ses bras, Mélissa Theuriau, habillée d'une robe fleurie très sobre légende aussi : "On a gagné à la pétanque, je suis happy !"

T-shirt noir et regard songeur, le petit Léon, qui rêve de devenir plus tard un footballeur professionnel, se laisse faire par maman ! En arrière-plan, on devine un lac et au loin, des maisons de campagne entourées jonchant les calanques... Il semblerait donc que la petite famille se soit trouvée un lieu de villégiature au soleil, pour passer du bon temps ensemble pour célébrer l'anniversaire de Jamel Debbouze. La famille se serait-elle retrouver dans le Sud de la France ?

Jamel Debbouze : un anniversaire triste ?

Jamel Debbouze, qui vient de perdre son père, décédé au mois de mars, n'a certainement pas le coeur à souffler ses bougies.

Néanmoins, le comédien et propriétaire du Jamel Comedy Club, a partagé les voeux d'anniversaire de ses proches et amis dans sa story Instagram. Une manière très sobre de remercier son entourage.

Quant à Mélissa Theuriau, son épouse, elle a partagé un dessin de l'artiste Kyès dans lequel Jamel Debbouze est peint en gentilhomme, pour lui fêter ses 46 ans ! "Happy birthday my king" (Bon anniversaire mon roi) a-t-elle écrit.