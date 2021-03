Jamel Debbouze en deuil : son père est mort, l'humoriste à Marrakech pour des obsèques émouvantes

Carnet noir. D'après les informations de L'Opinion Maroc, le père de Jamel Debbouze, Ahmed Touzani, est décédé au cours du week-end des suites "d'une maladie fulgurante". Il avait 71 ans. Jamel Debbouze a donc fait le déplacement jusqu'à Marrakech, où son père est mort dans une clinique de la ville.

Les obsèques ont eu lieu dans la journée de dimanche 14 mars 2021 car, selon la coutume, l'inhumation doit avoir lieu dans les 24 heures suivant le décès : avant le coucher du soleil si le décès a eu lieu le matin, le lendemain matin s'il est survenu le soir. Sur l'image partagée par nos confrères, Jamel Debbouze apparaît parmi tous les hommes de la cérémonie, masqué et vêtu d'une tenue traditionnelle, pour se joindre au cortège. Après la prière de l'Absent à la mosquée Koutoubia, le défunt a été enterré dans un cimetière de la ville. Ahmed Touzani laisse son aîné, Jamel, endeuillé mais aussi le reste de la fratrie : Mohamed, Hayat, Karim, Rashid et une fille, Nawel.

Cette disparition est sans aucun doute une terrible épreuve pour l'humoriste de 45 ans qui a toujours évoqué avec pudeur et admiration son papa, que ce soit dans ses spectacles, à travers les médias ou dans son livre, Jamel, l'as de coeur (paru en 2008). On découvrait par exemple que la famille Debbouze était la famille Touzani avant que le père de Jamel ne décide de changer de nom à son arrivée en France pour des raisons administratives. "Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon père est né dans une étable comme Jésus, avec de la paille et des chèvres autour de lui, alors forcément c'est un monde qui nous sépare. Il a fait avec ce qu'il a pu, il a été déraciné de son pays d'origine, de ses amis et sa famille. Il a fait un sacrifice que je n'aurais pas fait pour les miens...", déclarait-il également à son sujet dans Sept à Huit en 2018. Et d'ajouter : "Aujourd'hui je suis très impressionné, très respectueux de l'homme qu'il est, je lui dit et je l'exprime mieux. On est de plus en plus bavards !"

Ahmed Touzani a par ailleurs eu la chance de devenir grand-père des deux enfants de Jamel Debbouze et de Melissa Theuriau, Léon Ali Debbouze, né le 3 décembre 2008 et une fille, Lila Fatima Brigitte Debbouze, née le 28 septembre 2017.

Toutes nos condoléances à l'humoriste et ses proches.